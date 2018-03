Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Muş’ta faaliyet yürüten Beşir Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulundu.

’Gönüller yapmaya geldik’ parolasıyla yolla çıkan Beşir Derneği, kentte her ay düzenli olarak yardımlarda bulunuyor. Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Beşir Derneği Muş Temsilcisi Fatih Çiftçi, ihtiyaç sahibi ve muhtaç ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli alanda çalıştıklarını söyledi. Beşir Derneğinin ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olmaya devam edeceğini anımsatan Çiftçi, "Muş Beşir Derneği temsilciliği olarak ihtiyaç sahibi ailelere her ay olduğu gibi bu ay da yardımda bulunduk. Sadece Ramazan ayı ve Kurban Bayramı’nda değil tüm yıl boyunca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ay yeni gelen ihbarlarla artan ihtiyaç sahibi ailelerin sosyal incelemelerinin bitmesiyle beraber gelecek aydan itibaren sadece Muş ilinde en az 100 aileye düzenli yardım yapacağız. Beşir Derneği olarak yardım severlere de çağrıda bulunduk. Her gün yeni hikayelere ve dramlara şahit oluyoruz. Yapılan her yardım ihtiyaç sahiplerinin evlerinde kış günü kardelen gibi açıyor. Gördüğümüz manzara ve anlatılan hikayeleri dinlediğimiz zaman daha çok çalışmamız gerektiğini biliyor ve bu sorumlulukla gece gündüz demeden çalışma azmimizle gayret ediyoruz. Muşlu iş adamlarının da verecekleri yardımlara talibiz. Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduğumuz için verilen yardımları vergilerinden yüzde yüzünü de düşürebiliriz. Yani hem dua alacak ve vergilerini kendi ilinin ihtiyaç sahiplerine aktarabilecekler" dedi.