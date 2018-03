Başkan Asya’dan, ‘Sarı Bloklar’ hakkında bilgilendirme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Zafer Mahallesi’ndeki ‘Sarı Bloklar’da ikamet eden mahalle sakinleri ile bir araya gelerek bilgilendirdi

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Feyat Asya’nın yanı sıra, imar komisyonunda bulunan belediye meclis üyeleri, Zafer Mahallesi Muhtarı Buryettin Alkan, teknik personeller ve mahalle sakinleri katıldı. Yaklaşık üç yıldır ‘Sarı Bloklar’daki sorunu çözüme kavuşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Asya, “Sarı Blokların son halinin şehrimizin bir eksikliği olduğunu her platformda dile getirdik. Göreve başlar başlamaz burada yaşayan vatandaşlarımızın rahat bir ortamda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için çalışmalarımıza başladık. İmar komisyonu, belediyenin imar ekibi, ilgili oda temsilcileri ve inşaat sektöründe faaliyet gösterenlerle sürekli istişare ederek bu konuda kararlar aldık. Sizlerin hassasiyetini göz önünde bulundurarak mağdur olmamanız için elimizden geleni yaptık” dedi.

Sarı Bloklar bölgesinde başlatılan 18. Madde uygulamasında sona gelindiğini belirten Başkan Asya, “Ekiplerimiz, uzun bir süredir bu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında çalışmalar yürütüyor. Bu süre içerisinde bizler kendimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Ancak şu an bu bölgede yola giren hazine arazileri ile ilgili Defterdarlıkla çözüm üretmenin gayretindeyiz. Konu ile ilgili valimiz ve defterdarımız ile görüştük. Onlar da bu Sarı Bloklar bloklar konusuna önem veriyorlar. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler bu bölgede çarpık yapılaşmanın önüne geçmek, sosyal alanları, yeşil alanları, ibadet alanları ve yürüyüş alanları olan belli bir düzende olacak şekilde modern bir yaşam alanı yapılmasını umut ediyor ve buna göre çalışıyoruz. Şimdiye kadar çok ciddi riskler alarak iyi bir aşama kat ettik. Bundan sonraki süreç her ne kadar bizim sorumluluğumuzda olmasa da bu ilin bir yöneticisi olarak sizler için elimden geleni yapacağım. Bakanlık düzeyindeki takibi bizzat kendim yapacağım. Sizlerin aileleriniz ile birlikte modern ve güzel yapılarda huzurlu bir şekilde yaşamanız için bize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumu bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.