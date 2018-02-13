Başkan Asya, Sütlüce Mahallesi’nde halkla buluştu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ’Halk Buluşması’ toplantıları kapsamında Sütlüce Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, hizmetler hakkında bilgi verdi.

Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Feyat Asya, bu hafta Sütlüce Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek yapılan hizmetleri kendilerine anlatarak talep ve önerilerini diledi. Sütlüce’nin bir yıl önce mahalle statüsüne geçtiğini anımsatan Başkan Asya, "Her geçen gün sorumluluk alanımızı genişleterek halkımıza hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Yıllardır köy olan Sütlüce’nin belediye sınırlarına çok yakın olduğunu ve şehrin bir parçası konumunda olduğunu söyledik. Nihayetinde halk oylaması ile vatandaşlarımız bu konuda tercihlerini yaptılar. Bir yıl önce mahalle statüsüne geçen bölgede, belediye hizmetlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Temizlik hizmetlerinin hemen başlatıldığı mahallemizde bu çalışma sezonunda altyapı çalışmaları yapıldı. İçme suyu sorununun da büyük bir ölçüde giderdik. Bu yıl ilimizin tamamını ilgilendiren içme suyu projemizin uygulanması ile Sütlüce Mahallemizin de bu ihtiyacı tamamen karşılanmış olacak" dedi.

En fazla muzdarip oldukları konulardan birinin de altyapı çalışması olduğunu hatırlatan Başkan Asya, "Yaklaşık üç yıllık uğraşımızın sonunda bu projemizi hayata geçirmeyi başardık. Tabi bu işe başlamadan önce de projenin ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Bu konuda da halkımızı bilgilendirmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta itibari ile ana güzergahlarımızdaki çalışmalarda ciddi ilerleme kat edildi. Haliyle cadde ve sokaklarımız tahrip oldu. Aynı şekilde her taraf toz duman, adeta şantiye alanına döndü. İster istemez su kesintileri yaşadık. Ancak bunların herhangi bir program dahilinde yapılmadığını bilmenizi isterim. Çünkü bugüne kadarki yer altı döşemelerinin bir haritası olmadığı için bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Allah’ın izniyle şu an sıkıntısına katlandığımız bu projemizin tamamlanması ile faydasını göreceğiz. Bir şeyi yapmak için yıkmamız gerekiyor. Onun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sabır ve tahammüllerinizle bu işi başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Geçen yıl en önemli güzergahlarımızı tamamladık. Geçici asfaltları döktük. Bu yıl daha düzenli bir şekilde altyapı döşemelerini yaparak üstyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sütlüce Mahallesi’nde imar düzenlemesi yapacaklarını kaydeden Başkan Asya, "Daha önce köy statüsünde olan bölgenin mahalle olmasının ardından belediye hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması noktasında programlarımızı yaptık. Temizlik hizmetlerinin başladığı bölgede diğer eksiklerin giderilmesi için çaba sarf ediyoruz. Özellikle bölgede düzenli yapılaşmanın önünü açmak için yeni imar düzenlemesi yapacağız. Burada uygulanacak 18. Madde ile yolları, sosyal donatı alanlarını ve yerleşim alanlarını düzenli bir şekilde belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Vahşi depolama sistemine son verdiklerini ifade eden Başkan Asya, "Bugüne kadar şehir merkezinde toplanan atıklar Muş-Bitlis yolu üzerinde belediyemize tahsis edilen açık alanda depolanıyordu. Bu uygulamanın yanlış olduğunu söyleyerek çalışmamızı başlattık. Korkut’un Kümbet köyünde katı atık bertaraf tesisini kurmak için 560 dönümlük bir arsa bize tahsis edildi. Tesisimizi kurana kadar buralarda toplanacak atıkların Bitlis Katı Atık Tesisine nakledilmesi için aktarma istasyonu kurduk. Geçtiğimiz günlerde bu tesisimizin de açılışını yaptık. Bundan sonra toplanacak atıkları naklediyoruz. Mevcut atık alanını da ıslah ederek yeşil alan olarak hizmete sunacağız" diye konuştu.

Mezarlıkların bakım ve onarımlarını da ihmal etmediklerini söyleyen Başkan Asya, "Görev süremiz içerisinde ilimizdeki tüm mezarlıkların belirli aralıklarla bakım ve onarımını yapıyoruz. Muratpaşa Mahallesi’ndeki Şeyh Haşim Mezarlığı’nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Mezarlık alanının çevresine tamamen ihata duvarı örüldü. Grup köylere giden yolun kenarına da taş duvar örerek toprak kaymasının önüne geçtik. Bu bölgenin tamamını yeşillendirmek için çalışma yapıyoruz. Aynı şekilde Şehir Mezarlığı bölgesinde başlattığımız çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Halkımızın hayır duasını almak bizler için en büyük mükafattır. Sütlüce Mahallemizdeki mezarlık alanlarının bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini bir program dahilinde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma alanında yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, "Herkesin muzdarip olduğu şehir içi toplu taşıma uygulamasına hemen el attık. Uzun uğraşlar sonucu ilimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sahiplerini bir araya getirerek havuz ve kartlı sistem uygulamasını başlattık. Bunun yanında yeni güzergahlar belirleyerek halkımızın her noktaya ulaşmasını kolaylaştırdık. Muratpaşa Mahallemizin en ücra noktası olan Kantere Caddesi’ne kadar araçların gitmesini sağladık. Allah’a şükürler olsun ki bu konuda iyi bir mesafe kat ettik. İnşallah çok daha iyi bir seviyeye getirerek sizlerin hizmetine sunacağız. Sütlüce Mahallesi’nin ulaşım ağının fazla olduğunu biliyoruz. Bu mahallemizde de yeni güzergahlar belirleyerek ulaşım konusundaki sıkıntıları bertaraf edeceğiz" dedi.

Sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, mezbaha, canlı hayvan pazarı ve şehirler arası otobüs terminali gibi önemli tesislerin Sütlüce Mahallesi sınırlarında olduğunu anımsatan Başkan Asya, her mahallede yapılacak olan bilgi evleri projesini, bu mahallede de en kısa sürede uygulanacağını sözlerine ekledi.

Başkan Asya, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayarak, talep ve önerilerini not aldı.