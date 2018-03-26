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Başkan Asya, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunu ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğretmenlerle istişare eden Başkan Asya, başarılı öğrencileri de ödüllendirdi.Muş’a önemli yatırımların yapılmasına öncülük eden Belediye Başkanı...

Başkan Asya, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunu ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğretmenlerle istişare eden Başkan Asya, başarılı öğrencileri de ödüllendirdi.Muş’a önemli yatırımların yapılmasına öncülük eden Belediye Başkanı...

26 Mart 2018 Pazartesi 18:50
Başkan Asya, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunu ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğretmenlerle istişare eden Başkan Asya, başarılı öğrencileri de ödüllendirdi.

Muş’a önemli yatırımların yapılmasına öncülük eden Belediye Başkanı Feyat Asya, hayata geçirilen hizmetleri anlatmak, eğitimcilerin önerilerini dinlemek için okul ziyaretlerini sürdürüyor. Haftanın ilk mesai gününde Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunu ziyaret eden Başkan Asya, öğretmenlerle hasbıhal ederek, belediye yatırımları ile ilgili kendilerini bilgilendirdi. Okul Müdürü Nazmiye Barutçu tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasına geçti. Burada öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan hizmetleri kendilerine anlatarak talep ve önerilerini dinledi. Muş Belediyesi olarak vatandaşların memnuniyetlerini sağlamak üzere planlamalar yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, 4 yıl içinde önemli hizmetleri hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi.

Belediyenin çalışmaları ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Feyat Asya, "Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla proje belediyeciliğini ilimizde uygulamayı başardık. Göreve başlar başlamaz oluşturduğumuz acil eylem planımız doğrultusunda birçok eksikliği kısa bir sürede ortadan kaldırdık. Bununla beraber hazırladığımız stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah’a şükür tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu anda bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Taahhütlerimizin ötesinde hedefler belirleyerek bunları hayata geçirdik. İnşallah şu anda yürütmekte olduğumuz çalışmaların tamamlanması ile Muş’umuzu hak ettiği konuma getireceğiz" dedi.

Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Asya; çocukların, gençlerin ve kadınların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak için bilgi evleri projesini başlattıklarını, bu kapsamda 2 bilgi evini hizmete sunduklarını, 2 bilgi evinin de ihale edildiğini ve bu yıl yapımına başlanacağını kaydetti. Hizmete açılan bilgi evlerinde birçok etkinliğin yapıldığını hatırlatan Başkan Asya, sivil bir anlayışla çalışmaların yürütüldüğü bu tesislerden 7’den 70’e herkesin istifade ettiğini söyledi.

Şehir içi toplu taşımada yeni bir dönem başlattıklarını kaydeden Başkan Asya, vatandaşların en fazla mustarip olduğu bu konuyu havuz ve kartlı sistem uygulaması ile çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Yeşil alanların arttırılması noktasında ciddi bir emek sarf ettiklerini belirten Başkan Asya, 4 yıl içerisinde hizmete sundukları park ve yeşil alanlar ile planlamasını yaptıkları projelerle birlikte 43 bin metrekare kapasiteli yeşil alanları 400 bin metrekareye çıkarmayı başardıklarını ifade etti.

Bu yıl üst yapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini vurgulayan Başkan Asya, özellikle projesini hazırlayarak ihalesini gerçekleştirdikleri İstasyon Caddesi yenilenme projesini önümüzdeki günlerde başlatarak sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizdi

Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak taleplerinin yapılması hususunda talimatlar verdi.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Başkan Asya, çeşitli alanlarda başarılı olanları ödüllendirdi.

Son olarak okulun spor salonuna giden Başkan Asya, burada badminton eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldi. Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda Badminton Milli Takım Antrenörü Cesur Mutlu’dan faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Başkan Asya, öğrencilere ve kendisine başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, Başkan Asya’ya bir raket hediye etti.

Ziyaret, Başkan Asya’nın badminton dalında şampiyon olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.
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