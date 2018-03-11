Başkan Asya: "Merkezine milletini alan anlayışın ömrü daim olur"

AK Parti Muş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi programında konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Allah’ın izniyle merkezine milletini alan ve her şeyi ona göre şekillendiren anlayışın ömrü daim olur" dedi

AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen ve ’1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe’ sloganı taşıyan Siyaset Akademisi, Muş’ta başladı. Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya,

14 Ağustos 2001 tarihinde Erdemliler hareketi şeklinde başlayan bir yapılanmanın partileşmesi sonucu AK Parti’nin kurularak Türk siyaset tarihine giriş yaptığını ifade etti. AK Parti’nin kuruluşunun; önceki iktidarlar döneminde yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarının bitirilmesinde, ülke genelinde de bir kalkınma hareketinin başlamasında dönüm noktası olduğunu vurgulayan Asya, “Tabi bugüne kadar yaklaşık 17 yıllık bir süreç çokta istenildiği gibi geçmedi. Milletin kendi kendisini yönetmesinin startını veren AK Parti kurulduğu günden itibaren Danıştay saldırısı, Cumhuriyet mitingleri, 367 meselesi, sonrasında e-muhtıra, kapatma davası, 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları, yine sonrasında 6-7 Ekim olayları ve son olarak ise 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişimi gibi birçok engellerle karşı karşıya kaldı. Ama her seferinde milletinden aldığı güçle bu badirelerin üstesinden gelen partimiz, reformlarını hayata geçirmeye devam etmiştir. Allah’ın izniyle merkezine milletini alan, ve her şeyi ona göre şekillendiren anlayışın ömrü daim olur” dedi.

AK Parti’nin ülke genelinde yaptığı devrim niteliğindeki yatırımların yanı sıra vatandaşlarını eğiterek ülkesine ve milletine faydalı bireyler olmayı hedeflediğini dile getiren Asya, “Böyle bir partinin mensubu olmak benim için büyük bir şereftir. ‘Halka hizmetin Hak’ka hizmet olduğu anlayışı ile yaklaşık on yıl önce ‘Siyaset Akademisi’ni kurarak çalışmalarını başlatan partimiz, bir kez daha farkını ortaya koymuştur. Bu faaliyetle Türk siyasetine yeni soluk kazandıran partimiz, bu ülkede söz sahibi olmak isteyen, millete faydalı olmak isteyenler için bir fırsat sunmuştur. Siyasetin temel amacının halka hizmet olması gerektiğine inanırız. Allah’a şükürler olsun ki bu inancımıza sadık kalarak halkımıza hizmetkarlık yapıyoruz. Makam ve mevkiinin gelip geçici olduğunu unutmadan halkımızın hayır duasını almanın en büyük mükafat olduğunu kabul ederiz. AK Parti bu siyaset anlayışından dolayı milletin vazgeçilmez tercihi olmayı başarmıştır” ifadelerini kullandı.

Siyaset Akademisi’nin kurulması ile vatandaşların beklentilerine bire bir ulaşıp çözüm üretmenin hedeflendiğini belirten Başkan Asya, “Bizler de partimizin bu politikasını kendi yerelimizde uygulayarak başarılı olmayı hedefliyoruz. 4 yıllık görev süremiz içerisinde dilimizden düşürmediğimiz ‘Ortak Akıl Birlikte Yönetim’ sloganımızla halkımızı yönetimin paydaşı olarak görüyoruz. Şehrimizin inşası ve ihyasını bu şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha sizleri ağırlamaktan onur duyar, programımızın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.