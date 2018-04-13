Annesine çamaşır makinesi alamayan Rabia’nın hayali gerçek oldu

Muş’ta TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada birinci olan ortaokul öğrencisinin annesine söz verdiği çamaşır makinesi hayalini Belediye Başkanı Feyat Asya, laptop hayalini de Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat gerçekleştirdi.

Merkeze bağlı Yeşilova İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören ve yazdığı hikaye kitabı ile TÜBİTAK tarafından bölge birincisi seçilen 12 yaşındaki Rabia Ceylan, kazandığı 500 TL ile annesine çamaşır makinesi almak istemiş, parasının yetersiz olması nedeniyle hayalini gerçekleştirememişti. Öğrencinin ve annenin hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, aileyi ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet eden Başkan Asya ve Rektör Polat, beraberlerinde getirdikleri çamaşır makinesini aileye teslim etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Rabia’nın annesine karşı anlamlı davranışından etkilendiğini ifade ederek, "TÜBİTAK’ın düzenlediği değerler eğitimine yönelik hikaye yazma noktasında bölge birincisi olan Rabia Ceylan kardeşimizin TÜBİTAK’tan aldığı ’500 TL’lik ödülle ne yapacaksın?’ Denildiğinde, ’Annemi çamaşır derdinden kurtaracağım’ demesinin basına yansıması üzerine biz de Rabia’nın hayalini gerçekleştirmek istedik. Rabia bu noktada bir örnek teşkil ediyor. Yeşilova beldemizde yazdığı hikayenin bölge birincisi seçilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Dolayısıyla biz de bugün Rabia’nın annesine olan vefasına paydaş olmak üzere çamaşır makinemizle birlikte aileye misafir olduk. Sabah Muş Alparslan Üniversitesi Rektörümüz Fethi Ahmet Polat Hocamızla konuyu görüşünce, hocamız; ’hayali ben gerçekleştirmek istiyorum’ dedi. Hocamıza biz çamaşır makinesini aldığımızı söyledik. Rabia’mızın annesinin hayali de Rabia’ya bir bilgisayarın alınmasıydı. Hocamızda ’tamam o zaman bilgisayarı ben alayım’ dedi. Rektörümüzle birlikte bu sabah ailemize misafir olduk ve çaylarını içtik. Rabia’nın hem Yeşilova’ya, hem Muş’a, hem de Muşlu bütün çocuklara; hayırda, güzellikte, başarıda, vefada, düzgünlükte örnek olması noktasında buradayız. İstenirse Yeşilova’nın en ücra yerinde de TÜBİTAK’ın düzenlediği bilimsel bir yarışmada birinci olunabileceğini emsalleriyle çok ziyadesiyle yarışabileceğini gördük. Aile ile birlikte Rabia’nın başarısının mutluluğunu yaşadık" dedi.

Rektör Polat’tan laptop sözü

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da, Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi ve aynı zamanda üniversite personeli Hasan Ceylan’ın kızı olan Rabia Ceylan’ın TÜBİTAK tarafından açılan hikaye yarışmasında bölge birincisi olduğunu hatırlattı. Polat, "Hem kızımızı, hem de ailesini tebrik ediyoruz. Belediye Başkanımız Feyat Asya Beyle beraber bu konuyu konuşurken, kızımızın, annesine çamaşır makinesi alması yönündeki hayalini gerçekleştireceğini söylediklerinde biz de bir katkıda bulunalım dedik. Annesinin ise kızına bir bilgisayar alma hayalini üniversite olarak biz gerçekleştirelim dedik. Bu vesileyle aileyi de beraber ziyaret ettik. İnşallah kızımızı burada hem köyü için, hem Yeşilova beldesi için, hem Muş için, hem de bölge için bir rol model olacaktır. Bundan sonra onu örnek alacak kardeşlerimiz, çeşitli başarılara il çapında, ülke çapında inşallah imza atacaklar. Bizlerde Muş Alparslan Üniversitesi olarak bu kardeşlerimizi desteklemek istiyoruz. Kardeşimizin 12 hikayeden oluşan hikaye kitabının değerler eğitimi üzerine olması da son derece manidar. Biz ışık doğudan yükselir düşüncesine yürekten inanan insanlarız. İnşallah ışık tekrar doğudan yükselecek, doğudan yükselen bu ışık ülkemizi, daha sonra dünyayı saracak. Bu anlamda üniversite olarak bize düşen bir şey varsa onu da yapmaya hazırız. Şayet kızımız bundan sonraki eğitim öğretim hayatında il dışında okuyacak olursa, biz üniversite olarak da kızımızın eğitimini takip edeceğiz. Burs, yurt konusunda kendisine yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrar ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Türkiye yarışmasında da iyi bir derece yapmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Rabia’nın hayali bana bir çamaşır makinesi almaktı"

Kızının hayalinin kendisine bir çamaşır makinesi almak olduğunu kaydeden anne Melek Ceylan ise, "Rabia’nın hayali bana bir çamaşır makinesi almaktı. TÜBİTAK’tan kazandığı para ödülü yetmeyince Belediye Başkanımız Feyat Asya yardım etti. Bugün Muş Alparslan Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Muş Belediye Başkanımız bizi ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu, Rabia’nın eğitimine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.