Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

4 KULAKLI KUZU GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Muş'un Yukarı Yongalı Köyü’nde dünyaya gelen 4 kulaklı kuzu görenleri şaşırtıyor.

4 KULAKLI KUZU GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Muş'un Yukarı Yongalı Köyü’nde dünyaya gelen 4 kulaklı kuzu görenleri şaşırtıyor.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 10:55
4 KULAKLI KUZU GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Muş merkeze 60 kilometre mesafede bulunan Yukarı Yongalı Köyü’ndeki besici Nusrettin Yöndem'in koyunlarından biri, 10 gün önce 4 kulaklı erkek bir kuzu dünyaya getirdi. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Yöndem, hayatında ilk defa 4 kulaklı bir kuzuyla karşılaştığını söyledi.

Yöndem, “Kuzu, hayvanlarımın içinde öylece kalsın. Kuzu, mucize olarak 10 gün önce dünyaya geldi. İlk gördüğüm zaman hayret kaldım. Köydekilere söyledim, duyanlar hemen gelip baktılar. 4 kulaklı bir kuzu hayatımda bu zamana kadar görmedim. İlk defa böyle bir kuzu görüyorum” şeklinde konuştu.

BÖYLE KUZU HİÇ GÖRMEDİM

Kuzuyu satmayacağını ifade eden besici Yöndem, “Kuzuyu satmayacağım. Kendi eceliyle ölürse ölsün, ama satmayı düşünmüyorum. O benim yanımda kalacak, satmayacağım” ifadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Alaattin Yöndem ise 58 yaşında olduğunu ve sürekle hayvancılıkla uğraştığını belirterek, şimdiye kadar 4 kulaklı bir kuzu görmediğini kaydetti. Yöndem, “Bugüne kadar hiç 4 kulağı olan bir kuzu görmedim. Bu hayvan mucize olarak dünyaya gelmiş. Bunun 4 kulaklı olarak dünyaya geldiğini duyan komşular, gelip bakıp gidiyorlar. Bu Allah'ın bir mucizesidir” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mus4 Kulaklı Kuzu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Asya, Sütlüce Mahallesi’nde halkla buluştu
Başkan Asya, Sütlüce Mahallesi’nde halkla buluştu
Varto’da 3.0 şiddetinde deprem
Varto’da 3.0 şiddetinde deprem
Kız futbolculardan Mehmetçiğe asker selamı
Kız futbolculardan Mehmetçiğe asker selamı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim