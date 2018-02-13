4 KULAKLI KUZU GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Muş merkeze 60 kilometre mesafede bulunan Yukarı Yongalı Köyü’ndeki besici Nusrettin Yöndem'in koyunlarından biri, 10 gün önce 4 kulaklı erkek bir kuzu dünyaya getirdi. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Yöndem, hayatında ilk defa 4 kulaklı bir kuzuyla karşılaştığını söyledi.

Yöndem, “Kuzu, hayvanlarımın içinde öylece kalsın. Kuzu, mucize olarak 10 gün önce dünyaya geldi. İlk gördüğüm zaman hayret kaldım. Köydekilere söyledim, duyanlar hemen gelip baktılar. 4 kulaklı bir kuzu hayatımda bu zamana kadar görmedim. İlk defa böyle bir kuzu görüyorum” şeklinde konuştu.

BÖYLE KUZU HİÇ GÖRMEDİM

Kuzuyu satmayacağını ifade eden besici Yöndem, “Kuzuyu satmayacağım. Kendi eceliyle ölürse ölsün, ama satmayı düşünmüyorum. O benim yanımda kalacak, satmayacağım” ifadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Alaattin Yöndem ise 58 yaşında olduğunu ve sürekle hayvancılıkla uğraştığını belirterek, şimdiye kadar 4 kulaklı bir kuzu görmediğini kaydetti. Yöndem, “Bugüne kadar hiç 4 kulağı olan bir kuzu görmedim. Bu hayvan mucize olarak dünyaya gelmiş. Bunun 4 kulaklı olarak dünyaya geldiğini duyan komşular, gelip bakıp gidiyorlar. Bu Allah'ın bir mucizesidir” diye konuştu.