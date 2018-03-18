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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi

Muş’ta 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü kutlandı.Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törene Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, Muş...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi

Muş’ta 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü kutlandı.Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törene Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, Muş...

18 Mart 2018 Pazar 12:57
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi

Muş’ta 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü kutlandı.

Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törene Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Burada Garnizon Şehitliğine; Garnizon Komutanlığı, Muş Belediyesi ile Şehit Yakınları ve Gazi Dernekleri tarafından çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşma Hava Ulaştırma Teğmen Ahmet Niyazi Şitoğlu tarafından yapıldı.

Çelenk sunumunun ardından Muş Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Program, ziyaret sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devam etti. Burada da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Vali Aziz Yıldırım, bundan 103 yıl önce 18 Mart günü Çanakkale’de ecdadımız, millet olma şuuru ve iman gücü ile düşmana dur diyerek, dünya tarihinde eşine az rastlanır kahramanlık mücadelelerinden biri olan ve tarihin akışını değiştiren ’Çanakkale Destanını’ yazdığını söyledi.

"Vatanın her köşesinden kopup gelerek düşmanın karşısına dikilen ve ’Çanakkale geçilmez’ diyerek canları pahasına bu toprakları savunan şehitlerimizin aziz hatırası, bugün de millet olma şuurumuzu canlı tutan en büyük ilham kaynağı olmaya devam etmektedir" diyen Vali Yıldırım, "Ayrıca şunu belirtmek isterim ki 18 Mart günü nasıl bir kahramanlık destanı yazılmışsa, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda canlarını hiçe sayarak nasıl milli mücadeleye destek verilmişse, üzerinde yaşadığımız topraklarda, yani Muş’umuzda da bu toprakların evlatları 15 Temmuz gecesi aynı ruhla vatan ve millet aşkıyla meydanlara çıkıp hainlere dur diyerek duruşlarını sergilemişlerdir" ifadelerini kullandı.

Program, yapılan konuşmalarına ardından şiir ve Çanakkale Zaferi ile ilgili gösterilerle devam etti.
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