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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi

Muş’un Varto ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi

Muş’un Varto ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal...

18 Mart 2018 Pazar 13:00
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi

Muş’un Varto ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Asteğmen Nuh Göktaş’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından programa Kültür Merkezinde devam edildi. Burada Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları gösterinin ardından şiirler okundu. Sinevizyon gösteriminin ardında program, müzik dinletisiyle son buldu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programa Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’in görevli olarak il dışında olması nedeniyle vekâleten Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir Onay, Cumhuriyet Savcısı Emre Efe, Garnizon Komutanı Üsteğmen Halil Akdeniz, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turğut, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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