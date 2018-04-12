Zeytinköy’de orman yangınının izleri siliniyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçtiğimiz Eylül ayında Muğla’nın Zeytinköy Mahallesi’nde meydana gelen orman yangının izlerini siliyor. OGM, yaptığı çalışmalarla yangının meydana geldiği bölgeye 2 bin 430 kilogram kızılçam tohumu ekerek alanı çimlenmeye hazır hale getirdi.

Geçtiğimiz yıl 6 Eylül’de Muğla’nın Zeytinköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınında 250 hektar ormanlık alan ile 200 hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Yangından Zeytiköy ve Dağpınar Mahalleleri etkilendi. Yangından en çok etkilenen Zeytinköy Mahallesi’nde 51 ev yanarak, 3 adet inek, 2 adet eşek ve 7 adet keçi telef oldu.

Bölgeye 2 bin 430 kilogram kızılçam tohumu ekildi

Yanan ormanlık alanların tekrar eski haline kavuşturulması maksadıyla harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı yanan alanda tabii tensil çalışmalarını tamamlayarak dal ve tohum serme işlemleri tamamladı. Bu çalışmalar kapsamında bölgeye 2 bin 430 kilogram kızılçam tohumu ekilerek saha çimlenmeye hazır hale getirildi.

7 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu

Yangının izlerini silmek için sadece yanan alana tohum ekmekle kalmayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı gelir getirici tür ağaçlandırma kapsamında Zeytinköy Mahallesi’nde 19,5 hektar alana 7 bin adet zeytin fidanı dikti. Bu proje çerçevesinde dikilen fidanların bakımını 3 yıl boyunca orman teşkilatı yapıyor ve daha sonra bu fidanları kura ile o köyde yaşayan vatandaşlara 49 yıllığına veriyor. Böylece bu fidanlardan elde edilen gelirler o köyde yaşayan halkın oluyor.

Arıcılar için bal ormanı tesis edildi

Bölgede arıcılığı desteklemek için de çalışma başlatan orman teşkilatı, bal ormanı kurmak için harekete geçti. 605 hektar olarak planlanan Zeytinköy Bal Ormanı Projesi kapsamında 40,4 hektar alana arı otu, kekik, üçgül (dirfil), efes (fiğ), kapari tohumu atıldı. Diğer yandan alana akasya, lavanta, iğde, püren, kekik fidanı dikilecek. Ayrıca proje alanının tamamını kapsayacak şekilde arıların su ihtiyacını karşılamak üzere 6 tonluk 6 adet can suyu havuzu oluşturuldu.

İnekleri telef olan vatandaşların zararı giderildi

Orköy kredisi çalışmaları kapsamında da Zeytinköy Mahallesi’nde istekli olan toplam 5 kişiye arıcılık kredisi, yine Zeytiköy Mahallesi’nde hayvanları telef olan 3 kişiye hibe destekli 3 adet inek verildi. Dağpınar Mahallesi’nde ise Orköy kredisi kapsamında 9 kişiye süt sığırcılığı kredisi kullandırıldı. Ayrıca Zeytinköy ve Dağpınar Mahalle Muhtarlığına 3 tonluk donanımlı su tankeri alınarak hibe edildi.

250 hektarlık yanan alanda bütün ormancılık faaliyetleri tamamlandı

Zeytinköy Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanların başka bir maksatla kullanılmasının mümkün olmadığının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "Yanan ormanlık alanlar aynı yıl ağaçlandırma mevsiminde tekrar ağaçlandırılıyor. Bu yasal bir sorumluluk. Bu alanların başka bir maksatla tahsis edilmesi söz konusu olamaz. Zeytinköy Mahallesi’nde zarar gören 250 hektarlık alanda da bütün ormancılık faaliyetlerini gerçekleştirerek tamamladık. Yangından etkilenen vatandaşlarımızı desteklemek için de çeşitli çalışmalar yaptık" diye konuştu.