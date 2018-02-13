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Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için lokma döküldü

Marmaris’te Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçikler için lokma döküldü.Marmaris Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan Türkmenistan Parkı’nda Zeytin Dalı Harekatı için lokma döküldü. Saat 12.00’da başlayan etkinliğe...

Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için lokma döküldü

Marmaris’te Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçikler için lokma döküldü.Marmaris Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan Türkmenistan Parkı’nda Zeytin Dalı Harekatı için lokma döküldü. Saat 12.00’da başlayan etkinliğe...

13 Şubat 2018 Salı 15:04
Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için lokma döküldü

Marmaris’te Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçikler için lokma döküldü.

Marmaris Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan Türkmenistan Parkı’nda Zeytin Dalı Harekatı için lokma döküldü. Saat 12.00’da başlayan etkinliğe Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris’te yaşayan gaziler, şehit yakınları, bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel gazetecilere açıklama yaptı. Türk milleti olarak Mehmetçiklerimizin arkasında olduğunu belirten Yüksel, şöyle konuştu: “Bizler memleketimizin değişik bölgelerinde görevlerimizi yapıyoruz ama, kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmayı göze alarak görevini yürütüyor. Bizler şuan onlarla birlikte olamazsak da dualarımızla onlarla birlikte olmak istiyoruz. Onlara gönülden dualarımızı ve tüm desteklerimizi göndermek istiyoruz. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve belediye çalışanlarına bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimiz rahmetle yad ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar, orada görevlerini yapan kahramanlarımıza başarılar diliyoruz.”

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise şunları söyledi, “Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele etmek için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu’nda ne yazık ki şehitler veriyoruz. Şanlı ordumuzun vermiş olduğu mücadelede Türk ulusunun bütün fertlerinin gönüllerinin onlarla birlikte olduğunu belirtmek istiyorum. Marmaris’te de son verilen 11 şehit için, onların ruhuna hediye olsun, onların ruhuna birer Fatiha okutmak adına, onların önünde saygıyla önünde eğilme adına bir lokma dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehit ailelerine de başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.
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