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Yörük Türkmenler ‘Yörük Göçü’ne hazırlanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde Yörük Türkmen Kültür Derneği 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirecekleri ‘Yörük Göçü’ etkinliğine hazırlanıyor. Bu kapsamında kurumları da ziyaret eden dernek yöneticileri Milas Süt Birliği Başkanı Ali...

Yörük Türkmenler ‘Yörük Göçü’ne hazırlanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde Yörük Türkmen Kültür Derneği 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirecekleri ‘Yörük Göçü’ etkinliğine hazırlanıyor. Bu kapsamında kurumları da ziyaret eden dernek yöneticileri Milas Süt Birliği Başkanı Ali...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:26
Yörük Türkmenler ‘Yörük Göçü’ne hazırlanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde Yörük Türkmen Kültür Derneği 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirecekleri ‘Yörük Göçü’ etkinliğine hazırlanıyor. Bu kapsamında kurumları da ziyaret eden dernek yöneticileri Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin’i etkinliğine davet ettiler.

Başkanlığını Mevlüt Kiriş’in yaptığı Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği’nin yöneticileri Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılması planlanan ‘Yörük Göçü’ etkinliğine Başkan Gezgin’i davet eden Dernek Başkanı Mevlüt Kiriş, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili Yörük göçü etkinliği düzenleyeceğiz. Bu kültürün yaşatılmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir husus ve yıllardır yapılması nedeniyle de artık geleneksel bir hale dönüştü. Bugüne kadar da Milas halkı, etkinliğe her anlamda büyük katkı vererek, bizleri yalnız bırakmadılar. Bu sene 10 Mayıs’ta düzenleyeceğimiz etkinliğimizde de yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz” dedi.

Dernek çalışmaları hakkında da bilgi aktaran Kiriş, Milas’taki sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalara da imza atmak istediklerini ifade etti. Aynı zamanda Veteriner olan Mevlüt Kiriş, Başkan Gezgin’e Milas’taki hayvancılıkla ilgili de görüşlerini dile getirdi. Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği olarak Milas Süt Birliği ile süt ve süt ürünleri ile ilgili seminer düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, sivil toplum örgütlerinin çok önemli olduğunu belirterek, “Sivil toplum örgütleri bir yerleşim yerlerinin lokomotif gücüdür. Doğru yönlendirme ve çalışmalarla sorunların çözümlerine büyük katkılar sağlıyorlar. Dernek olarak sizler de kültür alanında başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Emek veren herkesi tebrik ediyor, kutluyorum. İlçemiz için yapılacak her türlü çalışmada da sizlerle birlikte olmanın bizlere mutluluk vereceğini belirtmek isterim” dedi.

Ziyaret, Başkan Gezgin’e Yağlık hediye edilmesi ile son bulurken, dernek yöneticileri gün içerisinde Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi’ni ziyaret etti.
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