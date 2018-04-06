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Yalıkavak Spor Bayan Hentbol Takımı Süper Lig yolunda

Yalıkavak Spor Bayan Hentbol Takımı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde aldığı sonuçlarla Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Yalıkavak Spor Kulübü’nün başarılı sporcularının...

Yalıkavak Spor Bayan Hentbol Takımı Süper Lig yolunda

Yalıkavak Spor Bayan Hentbol Takımı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde aldığı sonuçlarla Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Yalıkavak Spor Kulübü’nün başarılı sporcularının...

06 Nisan 2018 Cuma 14:49
Yalıkavak Spor Bayan Hentbol Takımı Süper Lig yolunda

Yalıkavak Spor Bayan Hentbol Takımı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde aldığı sonuçlarla Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Yalıkavak Spor Kulübü’nün başarılı sporcularının ziyaretlerine Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, yöneticiler ve teknik sorumlular da katıldı.

Kulüp Başkanı Mehmet Esen ligin son 4 haftasında oynayacakları her maçın çok önemli olduğunu, özellikle Bodrum’da oynanan maçlara tüm Bodrumluları kendilerine destek olmak için Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu’na davet ettiklerini belirtti.

Bodrum Belediye Başkan Mehmet Kocadon hentbolcu kadınları tebrik ederek "Aldığınız başarılı sonuçları yakından takip ediyorum. Benim gibi Bodrumlular da spora ve sporcuya ellerinden gelen desteği veriyorlar. Son 4 maçta da tribünleri doldurup sizlere güç vereceklerdir. Süper Lig yolunda başarılar diliyorum." dedi.
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