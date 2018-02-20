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Türkmen çocuklar üşümesin diye çorap ve bere ördüler

Türk Ocakları’nın Halk Eğitim Müdürlüğü ve İş-Kur İl Müdürlüğü destekli başlattığı Geleneksel El Nakışları kursuna katılan kadınlar, Zeytin Dalı operasyonunda görevli askerler ve bölgedeki Türkmen çocuklar için kaşkol, bere...

Türkmen çocuklar üşümesin diye çorap ve bere ördüler

Türk Ocakları’nın Halk Eğitim Müdürlüğü ve İş-Kur İl Müdürlüğü destekli başlattığı Geleneksel El Nakışları kursuna katılan kadınlar, Zeytin Dalı operasyonunda görevli askerler ve bölgedeki Türkmen çocuklar için kaşkol, bere...

20 Şubat 2018 Salı 13:00
Türkmen çocuklar üşümesin diye çorap ve bere ördüler

Türk Ocakları’nın Halk Eğitim Müdürlüğü ve İş-Kur İl Müdürlüğü destekli başlattığı Geleneksel El Nakışları kursuna katılan kadınlar, Zeytin Dalı operasyonunda görevli askerler ve bölgedeki Türkmen çocuklar için kaşkol, bere ve çorap ördü.

Türk Ocakları Muğla Şube Başkanı Hüseyin Akar, “Biz ÖSO ile birlikte ordumuza destek veren Türkmen kardeşlerimizin Hatay’da bulunan ailelerine ve çocuklarına yardım etmek istedik. Bu doğrultuda ‘Türkmen çocukları üşümesin, gülsün’ adı altında yardım kampanyası başlattık. Kampanyada kursiyerlerimiz kaşkol, bere, çorap ördüler, oyuncak bebekler yaptılar. Yine pazardan çocuk kıyafetleri aldılar. Komşularından kıyafet topladılar. Topladığımız 12 koli yardım malzemesini Hatay Türk Ocakları Şubesi vasıtasıyla Türkmen kardeşlerimize ulaştıracağız” dedi.

Akar, yurt içinde ve dışında terörü yok etmek ve devletin beka sorununu ortadan kaldırmak amacıyla mücadele ederken şehit olan asker ve güvenlik güçlerine de Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.
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