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Türkiye’nin en geniş çaplı ‘göçmen kaçakçılığı’ operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GİM) Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nün koordinesi de Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından Muğla...

Türkiye’nin en geniş çaplı ‘göçmen kaçakçılığı’ operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GİM) Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nün koordinesi de Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından Muğla...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:24
Türkiye’nin en geniş çaplı ‘göçmen kaçakçılığı’ operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GİM) Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nün koordinesi de Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından Muğla ve Türkiye’nin en geniş çaplı ‘göçmen kaçakçılığı’ operasyonu yapıldı.

Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen, Muğla ve Türkiye’nin en geniş göçmen kaçakçılığı operasyonunda düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmaya çalışan şebekenin farkına varılmasıyla, suç örgütünün ortaya çıkarılması çalışmanın delillendirilmesi ve suç örgütünün tamamen deşifre edilmesine yönelik olarak çeşitli tarihlerde, birbirinden farklı şehirlerde 17 göçmen kaçakçılığı olayına suçüstü yapıldı. Toplamda 450 göçmen kaçmak üzereyken organizatörleri ile birlikte yakalandı. Yakalamalar kapsamında 20 organizatöre adli işlem yapılırken, 17’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise “29 Mart 2018 tarihinde başlatılan operasyonda toplam 82 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan operasyon ‘ülke tarihinin en geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu’ olma özelliğini taşımaktadır. Dosya kapsamında illegal yollardan kaçırılmaya çalışılan PKK Terör Örgütü üyeliğinden aranmakta olan iki şahıs yurtdışına kaçmak üzereyken, yakalanmaları akabinde adli makamlarca tutuklandı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla ilk etapta şüphelilerden 43 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, tahkikat aşamasında verilen ifadeler sonrasında yeni şüphelilere ulaşılabileceği ve dosyanın daha da genişleyebileceği değerlendirilmektedir. Gözaltına alınan 36 kişiden 14’ü 2 Nisan Pazartesi günü Milas Adliyesi’ne sevk edilip diğer şahıslar ise 3 Nisan Salı ve 4 Nisan Çarşamba günleri adliyeye çıkarma işlemleri devam edecektir” denildi.
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