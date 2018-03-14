Tıp Bayramı kutlamasında Menteşe 2. Basamak hastane vurgusu

14 Mart Tıp Bayramı Kutlamaları çerçevesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz salonunda tören düzenlendi. Törene Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, öğretim üyeleri ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, 14 Mart Tıp Bayramı’nın Türkiye’nin modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edildiğini söyledi. Başhekim Semiz, “14 Mart Tıp Bayramında Muğla’nın gururu olan yeni Eğitim ve Araştırma kavuşmuş olarak girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün tıbbiyelilerin en mutlu günü. Mesleğimiz yorucu, öğrenme süreci uzun, öğrenmeye mecbur olduğumuz konular çok kapsamlıdır. Amacı hastayı iyi etmek, hastanın ıstırabını dindirmek olan hekimlik, bilgilerin ve sanatların en kutsalıdır. Hekimlik insanı sevme mesleğidir. İnsanı evsiniz ve saygı duyunuz. Hekim demek, temizlik, saflık, dürüstlük, doğruluk, hastalara güven demektir. Kendisini alim zanneden meczupların peşinden gitmemek demektir” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ise Eğitim ve araştırma Hastanesinin hizmete açılmasından sonra merkezde yeni bir hastane ihtiyacının doğduğunu söyledi. Rektör Harmandar, “Her şeyden önce sağlıklı bir topumla ihtiyacımız var. Sağlıklı bir toplum yoksa hiçbir konuda başarılı olmamız mümkün değil. Bu da ancak eğitim ile olur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak geleceğin hekimlerini yetiştirmenin mutluluğu ve gururu ile çalışmaya devam ediyoruz. 2007 yılında kurulan Tıp Fakültemiz 2011 yılında öğrenci almaya başladı ve bu yıl ikinci mezunlarımızı vereceğiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanemiz geçen yıl 29 Ekim’de hizmet vermeye başladı. Buradan yetkililere Muğla Merkezdeki eski hastanenin bulunduğu alanda 2. Basamak bir sağlık kuruluşunun hizmet vereceği bir sağlık tesisini hayat geçirmeleri konusunda talebimizi yeniliyorum. En azından Menteşe merkezdeki bu 2. Basamak sağlık kuruluşu Eğitim ve Araştırma hastanemizin yükünü hafifleyeceğine inanıyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Menteşe 2. Basamak hastanesine vurgu yaparak, “Eğitim ve Araştırma Hastanemiz önemli bir eser ve hepimizin gururu. Bu hastanemizi rutinden uzaklaştıracak 3. Basamak hizmet verebilecek bir hale süratle dönüştürmemiz gerekiyor. Merkezdeki şu anki mevcut hastane ufak rotüşlerle en az 150-200 yataklı bir il merkez hastanesi haline dönüştürülebilir. Hasta Menteşedeki merkez hastanede elendikten sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan sevklerle gönderebiliriz. Şu anda hem vatandaşlarımızın, hem meslektaşlarımın bir takım yaşadıkları durumların en aza indirilmesi sağlanabilir” dedi.

Sağlığın en temel insan hakkı olduğunu belirten Vali Esengül Civelek, “Toplumun sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak devletin en önemli görevidir” dedi.

Konuşmaların ardından hekim türkülerinin ardından biniş giyme töreni düzenlendi. MSKÜ Tıp Fakültesinde Doçent ve Profesörler için düzenlenen törende Rektör Mansur Harmandar oğlu Buğra Harmandar’a ve kızı Burcu Harmandar Kasap’a doçentlik cübbesini eşi Suzan Marmandar ile birlikte giydirdi.