TFF 3. Lig: Muğlaspor: 1 - Anadolu Bağcılar: 2

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2.Grupta kendi sahasında Anadolu Bağcılarspor’u konuk eden Muğlaspor, 1-0 öne geçmesine rağmen bu skoru koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Muğlaspor’dan Alican Özaltun direk kırmızı kart görürken, konuk ekipten Berat Eyüpoğlu ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Maçtan Dakikalar:

28. dakikada Ender Acar ceza alanına girdi, vuruşunu kaleci yatarak önledi, dönen topu Emirhan Kılıç vurdu top üstten auta gitti.

40. dakikada Anadolu Bağcılarspor’da Gökhan’Çalışır serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına yapılan ortayı yükselen Recep Elitez’in kafa şutu kaleci Barış’ta kaldı.

44. dakikada Ender Acar ceza alanına girdi, pasında Emre Gemici’nin vuruşu defanstan döndü.

55. dakikada Muğlaspor’da Fırat Hekimoğlu’nun ortasını Emre Gemici kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Burak Onur sol üst köşeden topu kornere çeldi.

56. dakikada Muğlaspor atak yönünün sağından korner atışı kullandı. Topla buluşan Ömer Faruk İşler plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi 1-0.

67. dakikada Anadolu Bağcılarspor’un gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Recep Elitez sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu 1-1.

70. dakikada Muğlaspor Ender Acar ile kullandığı korner atışında ceza alanı içerisinde müsait pozisyondaki Emre Gemici’nin şutu az farkla auta gitti.

78. dakikada gelişen Anadolu Bağcılarspor atağında Muğlaspor ceza sahası içerisinde defans topu uzaklaştıramadı. Topa son dokunan Anadolu Bağcılarspor’lu Uğur Gezen sert bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi

Stat: Atatürk

Hakemler: Deniz Kükrekc x, Adem Şahan x, Ahmet Deveci x

Muğlaspor: Barış Başkan xx, Alican Özaltın x, Emirhan Kılıç x, Emre Gemici x(Dk. 75 Berkay Yüksel x), Osman Bodur x (Dak. 21 Ali Koçak x), Ender Acar xx, Yağız Rüştü Aktaş, Yasin Özop x, Faruk İşler x, Melik Yeğin x(Dk.63 Sami İzcican x), Fırat Hekimoğlu x

Anadolu Bağcılarspor: Burak Onur xx, Berat Eyüpoğlu xx, Bertuğ Başdemir xx(Dk.59 Furkan Zengin xx), Mehmet Tuncer xx, Berk Elitez xx, Halil İbrahim Mızrap xx, Gökhan Çalışır xx, Ertuğrul Yıldırım x(Dk.75 Uğur Gezen xx), Sezer Yıldırım xx, Arda Şahin xx(Dk.89 Abdulsamet İlgar x), Batuhan Abdikoğlu xx

Sarı Kartlar: Fırat Hekimoğlu, Ender Acar, Emirhan Kılıç (Muğlaspor), Bertuğ Başdemir, Halil İbrahim Mızrap, (Anadolu Bağcılarspor)

Kırmızı Kartlar: Alican Özaltun (Muğlaspor), Berat Eyüpoğlu (Anadolu Bağcılarspor)