TFF 2. Lig: Fethiyespor: 3-Niğde Belediyespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Niğde Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
10. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası ön çizgisine taşıyan Emrullah’ın şutunda rakip oyuncudan seken top ağlarla buluştu.
14 dakikada ütün bilgin kaleciyle karşı karışya kaldığı pozisyonda kaleci yatarak topa hakim oldu.
18 dakikada ceza sahası köşesinden vurulan 23 umara ortaladığı topa dokunan Eren Tokat eşitliği sağladı.
19. dakikada Serdar Birer’in Metin’e faul yaptı. Kaleye yaklaşık 30 metreden Yiğit Yöney’in serbest vuruşunda barajdan seken topa tekrar vuran Yöney’in şutunu kaleci güçlükle kurtardı. 1-0
29. dakikada Mehmet Gürkan Öztürk’ün ceza sahasında vurduğu kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
30. dakikada Ahmet’in orta sahada ceza sahasına kadar taşıdığı topu Metin ağlarla buluşturamadı. 1-1
31. dakikada Anıl ceza sahası önünde topu Ahmet’e bıraktı. Ahmet’in ceza sahasındaki yerden vuruşunu kaleci karşıladı.
45. dakikada ceza sahasına giren Üstün Bilgi kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top ağlarla buluştu. 2-1
63. dakika orta alandan topu alan Metin topu sağ kanatta bulunan Ahmet attı. Topla buluşan Ahmet çok sert vurdu az farkla top dışarı çıktı.
64. dakikada Mehmet Fevzi Yıldırım topu kalecisi Muzaffere gönderdi. Kalece Muzaffer uzak kaalan topa, Üstün sahip olunca boş kaleye topu gönderdi. 3-1
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fethiyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Gürsel Uzuner xxx, Mert Türk xxx, Cengizhan Öztürk xxx
Fethiyespor: Eser xx, Üstün xxx, Erdi xxx, Metin xxx, Anıl xxx, (Dk. 61 Mustafa xx), Ahmet xx, (Dk .90 Umutx), Yiğit xxx, (Dk. 85 Cemil xx), Kazım xx, Emrullah xxx,Fahri xxx, Ramazan xx,
Niğde Belediyespor: Muzaffer xxx, Serdar xx, Mehmet Gürken Öztürk xxx, Uğur xxx, (Dk. 76 Seçkin xx), Emre xx, Hakan xx, Volkan xx, ( Dk.32 Mehmet Fevzi Yıldırım), Sefa xxx, Ömürcan xx, Eren xx, Cabir xx
Gol: Dk. 10 Emrullah, Dk.45, Dk. 64 Üstün, (Fethiyespor), Dk.18 Eren (Niğde Belediyespor)Sarı Kartlar: Dk. 73 Mehmet Fevzi Yıldırım ( Niğde Belediyespor), Dk. 84 Eser (Fethiyespor)