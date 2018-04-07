TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Sakaryaspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.Maçtan dakikalar:8. dakikada Anılı’ın kullandığı korner atışında kaleci Ferhat’tan ve üst direkten seken topa Ahmet kafayla aşırdı...