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TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Sakaryaspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.Maçtan dakikalar:8. dakikada Anılı’ın kullandığı korner atışında kaleci Ferhat’tan ve üst direkten seken topa Ahmet kafayla aşırdı...

TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Sakaryaspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.Maçtan dakikalar:8. dakikada Anılı’ın kullandığı korner atışında kaleci Ferhat’tan ve üst direkten seken topa Ahmet kafayla aşırdı...

07 Nisan 2018 Cumartesi 21:12
TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Sakaryaspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Anılı’ın kullandığı korner atışında kaleci Ferhat’tan ve üst direkten seken topa Ahmet kafayla aşırdı son olarak Üstün kafayla kale içinde top ağlarla gönderdi. 1-0

11. dakika Anıl’ın serbest vuruştan kullandığı topu kaleci Ferhat son anda parmaklarının ucu ile dokunarak doksandan kornere attı.

35. dakikada sağ kanata topla buluşan Tufan topu ceza sahası içine ortaladı. Kaleci Fatih yatarak gole engel oldu.

37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Metin, topu arka direğe ortaladı Ahmet kafayı çaktı iyi yer tutan kaleci Ferhat gole izin vermedi.

41. dakikada sol kanattan Ramazan Çevik’in vurduğu şutu kaleci Fatih çeldi. Topu önünde bulan Cem Ekinci bomboş durumda çok sert vurdu top kaleci Fatih’e rağmen ağlara gitti. 1-1

46. dakikada ceza alanın sol çaprazından Ramazan Çevik çok sert vurdu. Kaleci Fatih topu köşeden çıkardı. Topu önünde bulan Cem düzgün ver sert şut atarak topu ağlara gönderdi. 1-2

56. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Üstün kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ferhat’ın son anda müdahalesi ile top kornere çıktı.

89. dakikada ceza alanı için yaşanan kargaşada topu önünde bulan anı topu ağla ile buluşturdu. 2-2

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Ali Etlikci xxx, Abdulkadir Döner xxx

Fethiyespor: Fatih xxx, Üstün xxx (Ensar dk. 80 xx),Erdi xx, Metin xx (Umut dk. 64 xx), Anıl xxx, Ahmet xxx, Yiğit xxx (Efe dk. 90 ?), Kazım xxx, Emrullah xxx, Fahri xxx, Ramazan Işık xxx,

Sakarayspor: Ferhat Kaya xxx, Ramazan xxx, Cem xxx, Ferhat Yazgan xx, Cenk xxx, Yunus xx (Sezer dk. 60 xx), Karahan xx, Hakkı xx, Talha xxx, Mahir xx (Tevik dk. 83 x), Tufan xx, Cabir xx

Goller: Üstün (dk. 11), Anıl (dk. 89) (Fethiyepspor) Cem (dk. 41 -46) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Üstün, Fahri, Emrullah, Anıl, Ensar (Fethiyespor) Cenk, Karahan, Sezer, Tevik (Sakaryaspor)
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