Sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fethiye İlçe emniyet müdürlüğü terörle mücadele (TEM) grup amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen M.K ve Z.Ç’yi takibe aldı. Ekipler, M.K. ve Z.C.’nin evlerine düzenledikleri operasyonda iki kişiyi göz altına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza Evi gönderildi.