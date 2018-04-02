Sıfır Atık’la geleceğe dokun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Milas Kaymakamlığı tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, projeyle birlikte atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Milas Kaymakamlığı tarafından Milas Halk Eğitim Merkezi ve Toplantı Salonu’nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında yapılan toplantıya; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas İlçe Jandarma Komutanı Hayrettin Fidan, Milas Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu, Milas İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Ergün Kırova, Milas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas Müftüsü Ali Saim Doğru, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Mal Müdürü Ayşe Güliz Akat, Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran, Milas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, Milas Tapu Müdürü Yaşar Yılmaz, Milas Milli Emlak Müdürü Mustafa Karanfil, kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Sıfır Atık Projesi’yle birlikte atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılmasının hedeflendiğini söyledi. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Arslan, Milas Belediyesi işbirliğinde toplanan atıkların, geri dönüşüme giderek, enerji elde edilmesinin amaçlandığını belirtti.