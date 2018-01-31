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Seydikemer’de "Genç Çiftçi" lere hibe koyun desteği

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 25 çiftçiye, 37’şer adet koyun dağıtıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Engin Maraşlı dağıtım töreninde yaptığı konuşmada,...

Seydikemer’de "Genç Çiftçi" lere hibe koyun desteği

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 25 çiftçiye, 37’şer adet koyun dağıtıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Engin Maraşlı dağıtım töreninde yaptığı konuşmada,...

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:57
Seydikemer’de "Genç Çiftçi" lere hibe koyun desteği

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 25 çiftçiye, 37’şer adet koyun dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Engin Maraşlı dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık tarafından Genç Çiftçi Projesi kapsamında Seydikemer’de bu projeden faydalanmaya hak kazananan genç çiftçilere küçükbaş hayvanların dağıtımının yapıldığını belirtti.

Küçük ve büyükbaş olmak üzere sığır desteklemelerinin de olduğunu kaydeden Maraşlı, "7 kişiye 45’er arılı kovan, 4 tavuk kümesi ve 450 tavuk, 25 kişiye 37’şer tane koyun, 1 kişiye 37 keçi, 1 kişiye 5 dekar bağ, 1 kişiye 2 dekar sera, 1 kişiye mantar tesisi, 30 kişiye 6 adet büyükbaş olmak üzere destekleme verilmektedir "dedi.

Maraşlı konuşmasının devamında "Hükumetimizin ve Bakanlığımızın üretimi destekleyecek hibe desteği, ekonomik destekler gibi bir çok projesi var. Asıl hedef üretimin hareketlendirilmesi, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın para kazanacağı şekilde model oluşturulması, işletmelerin hayatına devam etmesi, olmayanlara da verilerek yeni işletmeler kazandırılması noktasını son derece önemsiyoruz. Seydikemer bölgesi yılın 12 ayı doğada yem olmadan hayvan beslemeye müsait bir tabiata sahip. Bu projeyi en az 3 yıl yürüteceksiniz. İnşallah 3 yıl sonrasında bu hayvanların artarak devam edeceğini umuyorum" diye konuştu.
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