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Sevgililer Günü’nde mutluluğa evet dediler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 10 çift 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girdiler.Muğla’nın Marmaris ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 10 çift evlendi. Bu özel günde evlenmek isteyenlerin aylar önce nikah sırası aldığı...

Sevgililer Günü’nde mutluluğa evet dediler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 10 çift 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girdiler.Muğla’nın Marmaris ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 10 çift evlendi. Bu özel günde evlenmek isteyenlerin aylar önce nikah sırası aldığı...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:03
Sevgililer Günü’nde mutluluğa evet dediler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 10 çift 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girdiler.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 10 çift evlendi. Bu özel günde evlenmek isteyenlerin aylar önce nikah sırası aldığı nikah töreninde, çiftleri aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Armutalan Kültür Merkezi’nde bulunan nikah salonunda evlenen çiftlerden biri de Alper Gürsu ve Nihan Gürsu çifti oldu. Çiftlerin nikahını Marmaris Belediyesi evlendirme memuru Mahmut Mengilli kıydı. Nikahtan sonra gazetecilere açıklama yapan Alper Gürsu, “Aslında her gün sevgililer günü olmalı. Bu günde evlendiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Gelin Nihan Gürsu ise, “Bu özel günü seçmemizin nedeni, en güzel günde evliliğimizi kutlamak içindi. Dilerizki her günümüz sevgililer günü gibi geçer” dedi.
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