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SESO Başkanı Sağır, kadın esnafı ziyaret etti

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESO) Başkanı Harun Sağır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla ilçedeki kadın esnafı ziyaret etti.Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafa çiçek hediye eden Sağır, esnafın sorunlarını...

SESO Başkanı Sağır, kadın esnafı ziyaret etti

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESO) Başkanı Harun Sağır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla ilçedeki kadın esnafı ziyaret etti.Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafa çiçek hediye eden Sağır, esnafın sorunlarını...

08 Mart 2018 Perşembe 14:24
SESO Başkanı Sağır, kadın esnafı ziyaret etti

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESO) Başkanı Harun Sağır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla ilçedeki kadın esnafı ziyaret etti.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafa çiçek hediye eden Sağır, esnafın sorunlarını dinledi. Sağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki kadın esnafın sadece 8 Mart’ta değil her gün yanında olduğunu söyledi.

Odaya kayıtlı bin 160 esnafın 200’ünü kadınların oluşturduğunu belirten Sağır, “Odamızın kapısı kadın esnaflarımıza her zaman açık. Onların isteği bizim için daha önceli. Kadınlar başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. İlçedeki kadın esnaf sayısının artması için her türlü yardımı yapıyoruz” dedi.

Esnaf Yasemin Kazan ise, Başkan Sağır’ın her yıl 8 Mart’ta kendilerini ziyaret ettiğini ve diğer günlerde de her zaman sorunlarına çözüm bulduğunu belirtti.
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