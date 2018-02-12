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Şehit Yüzbaşı’nın ismi Üniversite Amfisinde yaşayacak

Hakkari Çukurca ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından girilen çatışmada yaralanan ve tedavi için kaldırıldığı GATA’da şehit düşen Fethiyeli Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin’in ismi, mezun olduğu Muğla Sıtkı...

Şehit Yüzbaşı’nın ismi Üniversite Amfisinde yaşayacak

Hakkari Çukurca ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından girilen çatışmada yaralanan ve tedavi için kaldırıldığı GATA’da şehit düşen Fethiyeli Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin’in ismi, mezun olduğu Muğla Sıtkı...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:48
Şehit Yüzbaşı’nın ismi Üniversite Amfisinde yaşayacak

Hakkari Çukurca ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından girilen çatışmada yaralanan ve tedavi için kaldırıldığı GATA’da şehit düşen Fethiyeli Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin’in ismi, mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesindeki mezun olduğu bölümün Amfi’sinde yaşatılacak.

Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli şepit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin, 25 Eylül 2016 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yol kontrolü sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola daha önceden tuzaklanan EYP’nin patlatılması sonucu ağır yaralanmıştı. Sevk edildiği Ankara GATA’da tedavi altına alınan Yüzbaşı Özekin yaşam savaşını kaybederek şehit düştü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosunun 9 Şubat 2017 tarih ve 279/5 sayılı kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 10 Şubat 2017 tarihli yazısıyla bildirilen olumlu görüş doğrultusunda Spor Bilimleri Fakültesi amfisine Şehit Pyd. Yzbş. Özgür Özekin amfisi adı verildi. Şehit Piyade Yüzbaşı Özekin evli ve bir çocuk babası idi.

Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin’in mezun olduğu bölümdeki bir Amfiye isim verme töreni 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 10.45’de Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilecek.
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