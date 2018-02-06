SeaShine Dans Akademi’den Bodrum Belediyesi’ne ziyaret

Rusya’nın Sochi şehrinde düzenlenen ’’Avrupa’nın Umudu’’ adlı 1500 kişinin katıldığı Dans Yarışmasında, 10-13 yaş grubunda Avrupa 3.’sü olan SeaShine Dans Akademi öğrencileri Bodrum Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarete SeaShine Dans Akademi sahibi Fevzi Deniz Işıldar, dans eğitmeni Daria Shramko, dans okulu öğrencileri ile veliler katıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ tarafından karşılanan Seashine ekibi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Seashine Dans Akademi’nin sahibi Fevzi Deniz Işıldar, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Rusya’daki yarışmaya gitmelerine olanak sunan ve kendilerine en başından bu yana güvenen Bodrum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Belediyesi olarak spora ve sanata ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti. Avrupa 3.’lüğü için ise tüm ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.