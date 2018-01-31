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Sahte kimlikli dolandırıcı, Yatağan’da yakalandı

Muğla’nın Datça ve Yatağan ilçelerinde 3 kişiyi sahte dövizle dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından Yatağan ilçesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Yatağan’daki ayakkabı mağazasına gelen ve yanında Türk lirası bulunmadığından...

Sahte kimlikli dolandırıcı, Yatağan’da yakalandı

Muğla’nın Datça ve Yatağan ilçelerinde 3 kişiyi sahte dövizle dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından Yatağan ilçesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Yatağan’daki ayakkabı mağazasına gelen ve yanında Türk lirası bulunmadığından...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:02
Sahte kimlikli dolandırıcı, Yatağan’da yakalandı

Muğla’nın Datça ve Yatağan ilçelerinde 3 kişiyi sahte dövizle dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından Yatağan ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan’daki ayakkabı mağazasına gelen ve yanında Türk lirası bulunmadığından 200 euro ile alışveriş yapan şahsın verdiği paranın sahte olduğunu öğrenen Erdal Çiftçi, Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Çiftçi, ifadesinde dövizini 900 lira saydıklarını ve 300 liralık iki ayakkabının üzerine para üstü olarak 600 lira verdiklerini söyledi.

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin mağazadan ayrıldıktan sonra bindiği aracın plakasından, aracın kiralama şirketine ait olduğunu belirledi. Olay anında aracı kiralayan şahsa ulaşan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda Serkan İ.’yi gözaltına aldı.

İfade için polis merkezi amirliğine götürülen şüphelinin parmak izi testinden kimliğinin kardeşine ait olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin gerçek isminin Eyüp İ. olduğunu saptadı.

Polis ekipleri, şüphelinin gerçek ismi üzerinden yaptığı çalışmanın neticesinde, şüpheli hakkında 5’i parada sahtecilik, birer resmi belgede sahtecilik ve cezaevinden firar olmak üzere 7 ayrı suçtan araması olduğunu belirledi.

Öte yandan, şüphelinin bir gün önce Datça ilçesinde de aynı yöntemle iki kişiyi de sahte 200 euro ile dolandırdığı öğrenildi.

Zanlı, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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