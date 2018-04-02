Polis eşleri etkinlikte buluştu

Muğla genelindeki polis eşlerinin katılımıyla, Milas’ta Polis Eşleri Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. MİTSO Lokali’nde gerçekleştirilen etkinlikte, polis eşleri güzel vakit geçirdi.

Polis Eşleri Derneği’nin düzenlediği Yardımlaşma ve Dayanışma etkinliğine, Muğla genelindeki polis eşleri yoğun katılım sağladı. Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava’nın eşi Polis Eşleri Derneği Milas Sorumlusu Serpil Ava’nın organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe, Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın eşi Sermin Arslan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’nın eşi Polis Eşleri Derneği Muğla Başkanı Aysun Çetinkaya, Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel’in eşi Sonay Sel, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın eşi Elif Tokat, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar’ın eşi Büşra Acar, Polis Eşleri Derneği Muğla Başkan Yardımcısı Melek Taş, Milas İlçe Jandarma Komutanı Hayrettin Fidan’ın eşi Nihal Fidan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü eşi Esra Ercan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü eşi Selma Sarıkaya, Ula Emniyet Müdür Vekili eşi Gülşen Kurt, Milas Mal Müdürü Ayşe Güliz Akat, AK Parti Milas Kadın Kolları Başkanı Cemile Özdemir ve Yönetim Kurulu, CHP Milas Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.

Polis Eşleri Derneği Milas Sorumlusu Serpil Ava, katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, derneğin kurulma amacını anlattı. Ava’nın konuşmasının ardından yöresel halk oyunları ekibi, davetlilere hazırladıkları gösteriyi sundu.

Halk oyunları gösterisinin ardından Yöresel Sanatçı Turgut Taş, davetlilere müzik ziyafeti verdi. Milas’ta buluşan polis eşleri, doyasıya eğlendi.

Etkinlik, katılımcılara yapılan çiçek takdiminin ardından son buldu.