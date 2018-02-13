Ortaca’da turizm toplantısı

Ortaca Kaymakamlığınca, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilcilik Binası konferans salonunda yapılan toplantıda ilçe turizminin genel durumu, turizm güvenliği, turizm sorunları ile çözüm önerileri, turizmcilerin istek ve talepleri ele alındı.

Toplantıya, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Murat Sözgen, Göcek Liman Başkanı Altuğ Kurban, Sahil Güvenlik Komutanı Osman Ayvaz, YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Yavuz Yılmaz, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Çobanoğlu, Dalyan Tekne Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Demir, Dalyan Özel Yemekli Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mahmut Kıydan, daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, turizmciler ve muhtarlar katıldı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin, ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal alandaki gelişimi için çok önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Kaymakam Erdoğan; “Antalya, İstanbul gibi turizm merkezlerinin yanında Muğla içinde turizm çok önemlidir. Ortaca ise ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahip olmasına rağmen Dalyan ve Sarıgerme gibi önemli turizm merkezlerine sahip. Ortaca, turizm tesislerimiz ve gelen misafirler açısından her yıl artan potansiyele sahiptir. 2015 yılından buyana devam eden terör olayları ve 15 Temmuz tarihli hain darbe planı milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir. Cumhuriyetimizin kazanımlarının yok edilmek istendiği bu 2 yılda doğal olarak turizmde büyük ölçüde etkilenmiştir. 2017 yılı güvenlik kaygılarının sona erdiği ve turizmin tekrar canlandığı bir yıl olmuştur. 2018 yılı içinde turizmin çok güzel geçeceği şimdiden konuşulmaya başlanmıştır. Ortaca ise bu canlanmadan kendine düşen payı alabilmek için çalışmalara geçen sezonun sonu itibari ile başlamıştır. İşbirliği ve koordinasyon amacı ile yaptığımız bu toplantının önümüzdeki dönem için faydalı olacağı inancındayım. Bu koordinasyonun 2018 yılı ve bundan sonraki yıllar içinde önemli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, turizm sektörünün, genel ve yerel idare ile sektörün birleşenlerinin işbirliği yapmasıyla gelişebileceğine işaret etti.

Başkan Karaçelik; “Büyükşehir Yasasının ardından Dalyan’ın Mahalle statüsüne gelmesi ile turizmci arkadaşlarımıza örgütlenmeleri gerektiğini ilettik. İstenileni genel ve yerel idareye iletmenin yollarından birisi örgütlenmektir. Arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde örgütlendiler. DOKTOB bunlardan birisidir. Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği’de bunlardan birisidir. Bu derneklerimiz ile beraber sektörün sorunları ve çözümleri konusunda 3 yıldan bu yana mesafe kat ettik. Şimdi aldığımız mesafenin sonuçlarını görüyoruz. İç turizm açısından Dalyan ve Sarıgerme’de krizi bir nebze olsun hafif atlatmamıza neden oldu. Turizm konjonktürel nedenlerden dolayı çok etkilenen bir sektör. Ülkemizde, çevremizde gelişen olaylar sektöre büyük zarar verdi. Sektör bu krizlerden dolayı kendini silkelemek zorunda kaldı. Ben sevinerek görüyorum ki, sektörün birleşenleri bu krizi fırsata çevirebilmek için çok yoğun çaba harcadılar. 20 gün önce katıldığımız EMİTT fuarı geçen yıllara göre çok daha canlı, dinamik ve verimli bir fuardı. Sektörün kendi çabaları ile çok ciddi yol aldığını ve 2018 rezervasyonlarında ciddi artışlar gözlemlendiğini duyuyoruz. Konjonktürün eski yapısını sürdürmesine rağmen bu hızlanmanın ve artışın olması sektörün kendi çabaları ile oluştu. Hepsi yurt içi ve dışında destinasyonları kovalayarak, sektörün bu krizden en az zarar ile çıkmasını sağladılar. Bizde önümüzdeki sezon için bu artışı daha fazla nasıl sağlayabiliriz. Gelecek misafirleri daha iyi nasıl ağırlayabiliriz konularında çalışmalar yapıyoruz. Misafir getirmek önemli değil, misafiri memnun olarak göndermek çok önemli. Eğer siz buradan 10 kişiyi memnun gönderirseniz bu 10 binlere ulaşan bir çarpan etkisi yapacaktır” dedi.

Dalyan Kanalı’nın ölmek üzere olduğunu vurgulayan DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ise konuya acilen çözüm bulunması ve sintine merkezinin faaliyete geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.