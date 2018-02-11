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Ortaca’da trafik kazası; 1 ölü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya öldü.Edinilen bilgiye göre; Muğla-Fethiye karayolu, Yerbelen Mahallesi mevkiinde, Ş.D. yönetimindeki 48 GB 523 plakalı otomobil, yaya İrfan Orhan’a çarptı....

Ortaca’da trafik kazası; 1 ölü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya öldü.Edinilen bilgiye göre; Muğla-Fethiye karayolu, Yerbelen Mahallesi mevkiinde, Ş.D. yönetimindeki 48 GB 523 plakalı otomobil, yaya İrfan Orhan’a çarptı....

11 Şubat 2018 Pazar 13:10
Ortaca’da trafik kazası; 1 ölü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya öldü.

Edinilen bilgiye göre; Muğla-Fethiye karayolu, Yerbelen Mahallesi mevkiinde, Ş.D. yönetimindeki 48 GB 523 plakalı otomobil, yaya İrfan Orhan’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Orhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan’ın cesedi Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü D., gözaltına alındı. Sürücü D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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