Ortaca’da silahlı yaralama olayına karışan şahıs tutuklandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İstiklal Caddesinde, saat 04:00’da, C.K. ile A.E. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında, C.K., tabanca ile A.E’nin içerisinde olduğu otomobile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri, yaralı A.E.’yi, Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı E., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan E.’nin ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.

A.E. (45) isimli kadını silahla yaralayan C.K. (31) Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, Seydikemer Eşen Cezaevine gönderildi.