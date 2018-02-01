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Ortaca’da silahlı kavga; 1 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Ortaca’da silahlı kavga; 1 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:39
Ortaca’da silahlı kavga; 1 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İstiklal Caddesinde, saat 04:00’da C.K. (31) ile A.E. (45) isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında, C.F., tabanca ile A.E’nin içerisinde olduğu otomobile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri, yaralı A.E.’yi, Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı A.E., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan E.’nin ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.

C.K., polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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