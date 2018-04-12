Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110235
ALTIN
176.099
DOLAR
4.0948
STERLİN
5.8287
EURO
5.0438

Ortaca’da öğrencilere “Gıda Güvenilirliği” eğitimi verildi, balık ekmek ikramı yapıldı

Ortaca’da, Ortaokul öğrencilerine, “Gıda Güvenilirliği” konusunda eğitim verildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Okullarda Gıda Güvenilirliği Eğitimi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü...

Ortaca’da öğrencilere “Gıda Güvenilirliği” eğitimi verildi, balık ekmek ikramı yapıldı

Ortaca’da, Ortaokul öğrencilerine, “Gıda Güvenilirliği” konusunda eğitim verildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Okullarda Gıda Güvenilirliği Eğitimi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:26
Ortaca’da öğrencilere “Gıda Güvenilirliği” eğitimi verildi, balık ekmek ikramı yapıldı

Ortaca’da, Ortaokul öğrencilerine, “Gıda Güvenilirliği” konusunda eğitim verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Okullarda Gıda Güvenilirliği Eğitimi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerince Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu öğrencilerine, okulun konferans salonunda “Gıda Güvenilirliği” konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede güvenilir gıda tüketimi, hijyen ve gıda zehirlenmesi gibi konularda eğitim verildi. Gıda ile ilgili ihbar ve şikayetler için 174 Alo Gıda hattının aranması gerektiği bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Okan Bilgiç, etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün canlılar için temel yaşamsal ihtiyacın gıda olduğunu söyledi.

Tüketilen gıdaların sağlık açısından uygun ve güvenilir olmasının çok önemli olduğuna değinen Bilgiç; “Sizleri bilgilendirmek için bakanlığımızca planlanan gıda güvenliği eğiminin sağlıklı ve güvenli beslenmenize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bakanlığımız, sağlık ve milli eğitim bakanlığı öncülüğünde kaymakamlığımız koordinesinde oluşturduğumuz komisyon ile bütün okulların kantinlerinde ve yemekhanelerinde gıda denetimi yapılıyor. Gıda denetimleri Türkiye genelinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli gıda denetçileri tarafından sürdürülmektedir. Amacımız gelişmekte olan geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı ve toplumla yararlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak.” dedi.

Eğitimin ardından öğrencilere balık ekmek ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Milli Eğitimi Müdürü İlhan Küçükünal, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Okan Bilgiç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, okul müdürleri, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortaca kader maçına çıkıyor
Ortaca kader maçına çıkıyor
Köyceğiz’de öğrenciler akıl oyunları ile yarıştı
Köyceğiz’de öğrenciler akıl oyunları ile yarıştı
Ortaca Devlet Hastanesi’nde fizik tedavi uzmanı göreve başladı
Ortaca Devlet Hastanesi’nde fizik tedavi uzmanı göreve başladı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim