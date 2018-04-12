Ortaca’da öğrencilere “Gıda Güvenilirliği” eğitimi verildi, balık ekmek ikramı yapıldı

Ortaca’da, Ortaokul öğrencilerine, “Gıda Güvenilirliği” konusunda eğitim verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Okullarda Gıda Güvenilirliği Eğitimi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerince Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu öğrencilerine, okulun konferans salonunda “Gıda Güvenilirliği” konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede güvenilir gıda tüketimi, hijyen ve gıda zehirlenmesi gibi konularda eğitim verildi. Gıda ile ilgili ihbar ve şikayetler için 174 Alo Gıda hattının aranması gerektiği bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Okan Bilgiç, etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün canlılar için temel yaşamsal ihtiyacın gıda olduğunu söyledi.

Tüketilen gıdaların sağlık açısından uygun ve güvenilir olmasının çok önemli olduğuna değinen Bilgiç; “Sizleri bilgilendirmek için bakanlığımızca planlanan gıda güvenliği eğiminin sağlıklı ve güvenli beslenmenize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bakanlığımız, sağlık ve milli eğitim bakanlığı öncülüğünde kaymakamlığımız koordinesinde oluşturduğumuz komisyon ile bütün okulların kantinlerinde ve yemekhanelerinde gıda denetimi yapılıyor. Gıda denetimleri Türkiye genelinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli gıda denetçileri tarafından sürdürülmektedir. Amacımız gelişmekte olan geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı ve toplumla yararlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak.” dedi.

Eğitimin ardından öğrencilere balık ekmek ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Milli Eğitimi Müdürü İlhan Küçükünal, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Okan Bilgiç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, okul müdürleri, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.