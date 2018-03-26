Ortaca’da kütüphane haftası kutlandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Kütüphane Haftası düzenlenen programla kutlandı. Ortaca Ortaokulu konferans salonundaki program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Şiir dinletisinin ardından bölgede çeşitli kitapları yayımlanmış yazarlara çiçek verildi. Kütüphaneden en çok kitap alanlara protokol üyelerince hediyeleri takdim edildi.

Ortaca Halk Kütüphanesi sorumlu memuru Nuran Gökçe, programda yaptığı konuşmada, insanoğlunun doğduğu günden itibaren öğrenme hayatının içerisinde yer aldığını söyledi.

Gökçe; “Yaşam boyu öğrenme olarak adlandırılan bu kavram hayatımızın her anında, her dakikasında var olmuş ve olmaya devam edecek. İnsanlar öğrenme gereksinimlerinin çoğunu bilgi merkezi olarak adlandırılan bilgilerin toplandığı, korunduğu organize edildiği kütüphanelerden karşılamışlar. Değişen ve gelişen nesillerle birlikte kütüphaneler de okuyucu sayısını arttırmak için ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kendilerini güncellemeye başladılar. Önemli olan kitap kokusu ile teknolojik gelişmeleri aynı potada eritebilmektir” diye konuştu.

İlçe Halk Kütüphanesi olarak 18 bin 50 kitaplık koleksiyonları ile 2017 yılında toplam 8 bin 137 kullanıcıya hizmet verdiklerini aktaran Gökçe; “2 bin 592 üyemiz bin 246 kitabımızı ödünç aldı. Kütüphane olarak daha iyi hizmet verebilme çabasında attığımız her adımda bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız sayın Oktay Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Oktay Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Belediye Başkan vekili Metin Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program, kitap sergisinin gezilmesi ile sona erdi.