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Ortaca’da 8 Mart kermesi ile eğitime destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı ve kadın kollarınca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kermes düzenlendi.İlçe Pazar yerinde kurulan kermese CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, İlçe Kadın Kolları...

Ortaca’da 8 Mart kermesi ile eğitime destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı ve kadın kollarınca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kermes düzenlendi.İlçe Pazar yerinde kurulan kermese CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, İlçe Kadın Kolları...

08 Mart 2018 Perşembe 13:32
Ortaca’da 8 Mart kermesi ile eğitime destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı ve kadın kollarınca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kermes düzenlendi.

İlçe Pazar yerinde kurulan kermese CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Zühal Arslan, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kermeste çeşitli yiyecek ve giysi malzemeleri satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir ile öğrencilerin eğitimine destek olunacağı öğrenildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya; “İnanın çok farklı duygular içerisindeyiz. Dün şehidimizi toprağa verdik. Acılı annelerimiz var, bugün ise emekçi, vefakar kadınlarımızın günü var. İnşallah ülkemizde annelerimizin, kadınlarımızın gözlerinin yaşlarının akmadığı günlerimiz olmasını diliyoruz. Partili arkadaşlarımız bugün dolayısıyla kermes yaptılar. Buradan elde edilen gelir ile öğrenci okutuyorlar. Çok güzel bir çalışma içerisindeler, başta kadın kolları başkanımız olmak üzere partimin tüm üyelerini canı gönülden kutluyorum. Emeklerine sağlık” dedi.
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