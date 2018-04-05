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Ortaca Kent Konseyi olağan genel kurulu yapıldı

Ortaca Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, genel kurulda yaptığı konuşmada kent konseylerinin önemine vurgu yaparak, kenti içerisindeki birleşenlerle hep beraber yönetmek istediklerini söyledi.Ortaca...

Ortaca Kent Konseyi olağan genel kurulu yapıldı

Ortaca Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, genel kurulda yaptığı konuşmada kent konseylerinin önemine vurgu yaparak, kenti içerisindeki birleşenlerle hep beraber yönetmek istediklerini söyledi.Ortaca...

05 Nisan 2018 Perşembe 16:07
Ortaca Kent Konseyi olağan genel kurulu yapıldı

Ortaca Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, genel kurulda yaptığı konuşmada kent konseylerinin önemine vurgu yaparak, kenti içerisindeki birleşenlerle hep beraber yönetmek istediklerini söyledi.

Ortaca Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Genel kurula Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Türk ve kent konseyi üyeleri katıldı.

Kent Konseyi 2017 yılı faaliyet raporunun sunulmasının ardından, Kent Konseyi çalışma gurubu üyeleri, yapılan çalışmalar ve planlanan etkinlikler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, genel kurulda yaptığı konuşmada; “Birleşmiş Milletler tarafından yereldeki bütün birleşenler ile kenti yönetmek üzere kent konseyleri kurulması önerilmiş. Ülkemizde de belediye kanununa eklenerek, kent konseylerinin kurulması zorunlu kılınmıştır. Kent Konseylerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Çünkü kenti hep beraber yönetmek istiyoruz. Esas olan yerel demokrasidir ve yerel demokrasilerde kentin bütün birleşenleri, aktörleri, kentte yaşan bütün insanlar ile birlikte hareket etmek gerekir. O kente dair aidiyet duygusunu bu insanlar ile geliştiremezseniz, o kentin yönetimine katılmaları söz konusu olamaz. Aidiyet duygusu da insana ve görüşlerine verdiğiniz değer ile ortaya çıkar. Uzun zamandan bu yana Kent Konseyini değişik alanlarda çalıştırma çabası içerisindeyiz. Bizlere katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Genel kurulda, 22-25 Nisan tarihleri arasında Ortaca Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında “Sanat Hayattır” sloganı ile 2. Dalyan Sanat Festivali’nin, 3-6 Mayıs tarihleri arasında ise 4. Hürpedal Ortaca Bisiklet Festivali’nin gerçekleştirileceği belirtildi.
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