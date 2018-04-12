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Ortaca kader maçına çıkıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Ortaca Belediyespor, Muğla Süper Amatör Lig şampiyonu Yeni Milasspor ile play-out maçı oynayacak.Ortaca’nın, BAL’da “tamam mı devam mı” niteliğinde oynayacağı karşılaşmanın...

Ortaca kader maçına çıkıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Ortaca Belediyespor, Muğla Süper Amatör Lig şampiyonu Yeni Milasspor ile play-out maçı oynayacak.Ortaca’nın, BAL’da “tamam mı devam mı” niteliğinde oynayacağı karşılaşmanın...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:28
Ortaca kader maçına çıkıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Ortaca Belediyespor, Muğla Süper Amatör Lig şampiyonu Yeni Milasspor ile play-out maçı oynayacak.

Ortaca’nın, BAL’da “tamam mı devam mı” niteliğinde oynayacağı karşılaşmanın 14 Nisan Cumartesi günü Muğla Atatürk Stadyumunda, saat 15:00’da başlayacağı açıklandı.

İl kontenjanı uygulaması nedeni ile sıralamada Yatağanspor’un altında kalan Ortaca, Muğla Süper Amatör Lig şampiyonu Yeni Milasspor ile play-out karşılaşmasına çıkacak. Play-out sistemine göre; aynı bölgenin bir alt kademede finale yükselen takımıyla BAL’da kontenjana takılan takımı karşılaşıyor. Kazanan, bir sonraki sezon BAL’da oynamaya hak kazanıyor.

Ortaca Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmada takıma destek vermek amacıyla gelecek taraftarlar için Cumartesi günü saat 11:00’da belediye önünden araç kaldırılacağı bildirildi.
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