Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitler için lokma hayrı yaptı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif okuttu.

Programa; Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Okan Bilgiç, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından şehitler için dualar edildi. Vatandaşlara lokma ikram edildi.

Etkinliklerin 10 Nisan Salı günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile devam edeceği bildirildi.