Ortaca Belediyespor: 1 - Sökespor: 0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grup 22. hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor, Sökespor ile karşılaştı. Ortaca 7 hafta sonra Salih Aybey yönetiminde galip geldi.

- Maçtan dakikalar:

Dk.17 - Ortaca’nın kazandığı köşe vuruşunu kullanmak için Tolga topun başına geldi. Tolga’nın düzgün ortasına Sever ön direkte yükseldi. Kafa vuruşu ağlarla buluşan Sever takımını öne geçirdi. 1-0

Dk. 21 - Orta sahada yaşanan mücadelede hakem Söke lehine karar verirken, pozisyonun ardından rakibini iten Sever sarı kart gördü.

Dk. 43 - Hızlı gelişen Söke atağında Söke’den Rıza orta sahada topla buluştu. Topla hızla Ortaca kalesine giden Rıza’yı, Ortaca’dan Engin düşürdü. Hızlı gelişen atağı engelleyen Engin sarı kart gördü.

Dk. 44 - Maçın 30’uncu dakikasından sonra Söke sağ ve sol kanattan çok sayıda köşe vuruşu kazandı, bu köşe vuruşlarından pozisyon gelişmezken, ilk yarının son dakikasında Söke’nin kullandığı köşe vuruşunda Harun’un kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Dk. 45 - Ortaca’da sakatlanan Engin’in yerine Olgu oyuna girdi.

Dk. 68 - Orta hızlı atak şansını kullanarak, az kişiyle yakaladığı Söke kalesinde pozisyon buldu. Peter’ın sağ kanattan getirdiği topta ceza sahası içinde Sever topla buluştu. Boş pozisyonda Sever’in vuruşu direkten döndü. Kale çizgisinde kalan topu Söke defansı çıkardı.

Dk. 74 - Söke’de Aykut oyundan çıktı, Burak oyuna dahil oldu.

Dk. 76 - Söke’den Anıl orta sahada Olgu’ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

Dk. 78 - Söke’nin defansta yaptığı büyük hata sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Tugay net pozisyonda topu dışarı attı.

Dk. 79 - Söke’de Coşkun çıktı, Elhadji oyuna girdi.

Dk. 83 - Ortaca’da Tugay çıktı, Süleyman Can girdi.

Dk. 86 - Söke’de Harun oyundan çıktı, Muhammet oyuna girdi.

Dk. 90 - Ortaca’da Yavuz çıktı, Sergen girdi.

Dk. 90+5 - Uzatma dakikalarında hızlı gelişen Ortaca atağında Süleyman Can ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleye gönderdiği top direkten dönerken pozisyonu Sergen tamamladı, ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol olarak sayılmadı.

Stat: Ortaca Ahmet Ateş

Ortaca Belediyespor: Mert, Tolga, İsa, Levent, Peter, Mert Mustafa, Semih, Sever, Engin, Tugay, Yavuz

Sökespor: Hakan, Gökhan, Harun, Ali, Aykut, Rıza, Anıl, Recep, Emre, Çağlar, Coşkun

Gol: Sever (Ortaca)

Sarı kart: Hakan, Emre, Anıl (Söke) Sever, Engin, Tugay, Mert Can, Levent (Ortaca)