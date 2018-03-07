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Ortaca Belediyesi ile TMMOB arasında protokol imzalandı

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için Türk Mühendis ve Mimarlar Odası...

Ortaca Belediyesi ile TMMOB arasında protokol imzalandı

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için Türk Mühendis ve Mimarlar Odası...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:30
Ortaca Belediyesi ile TMMOB arasında protokol imzalandı

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’ne (TMMOB) bağlı Meslek Odaları Temsilcileri ile ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik işbirliği protokolü imzaladı.

Başkan Karaçelik, Ortaca Belediyesi toplantı salonundaki imza töreninde yaptığı konuşmada; “projelerin kalitesinin arttırılmasını amaçlıyoruz. Denetimlerde istediğimiz şeyler yasaya aykırı değil, sizlerle işbirliğini tesis ederek, hem vatandaşlarımızın işlerinin kolaylaşması hem de proje bütünlüğünün sağlanmasını amaçladık. Bu imzalanan karşılıklı irade göstererek, iyi niyet protokolüdür. Yapının ve insanın güvenliği için çalışmalara devam edeceğiz. Kurumsallaşmanın yolu iş birliğinden geçiyor, umarım bu birliktelik sağlıklı bir şekilde devam eder” dedi.

Protokol Ortaca Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın imzaları yer aldı.
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