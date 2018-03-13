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Ören’de kaçak içki operasyonu

Milas Ören Mahallesinde faaliyet gösteren içkili işletmede kaçak içki satışı yapıldığı duyumunun alınması üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, TAPDK denetçileri ile Milas Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ören Mahallesinde...

Ören’de kaçak içki operasyonu

Milas Ören Mahallesinde faaliyet gösteren içkili işletmede kaçak içki satışı yapıldığı duyumunun alınması üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, TAPDK denetçileri ile Milas Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ören Mahallesinde...

13 Mart 2018 Salı 16:03
Ören’de kaçak içki operasyonu

Milas Ören Mahallesinde faaliyet gösteren içkili işletmede kaçak içki satışı yapıldığı duyumunun alınması üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, TAPDK denetçileri ile Milas Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ören Mahallesinde kaçak içki satışı yapılan içkili işletmede denetim yapıldı.

Yapılan denetimde işletmenin bar kısmında satışa sunulmak üzere olduğu tespit edilen 8 şişe votka, 8 şişe şarap, 4 şişe rakı, 4 şişe likör, 2 şişe viski ve 2 şişe cin olmak üzere toplam 28 şişe kaçak (bandrolsüz) içkiye el konuldu. Olayla ilgili H. A. İsimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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