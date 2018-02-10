Okul sporları voleybol grup elemeleri Ortaca ve Dalaman’da yapıldı

Okul Sporları Voleybol Gençler A Kategorisinde, Türkiye Grup Elemeleri Ortaca ve Dalaman’da yapıldı.

2017-2018 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan grup elemeleri, 8-10 Şubat tarihleri arasında Ortaca ve Dalaman spor salonlarında gerçekleştirildi. Müsabakalara; Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden 11 kız, 11 erkek olmak üzere toplam 22 takım ve 400 sporcu katıldı.

Büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen; “Takımlar güçlü ve birbirine çok denk takımlar. Maçlar uzun ve çekişmeli sürdü. Maçların neredeyse tamamı 5 set üzerinden oynandı. İllerin birinci olan takımlar ve büyük kulüplerimizin alt yapısında oynayan çocuklarımız burada mücadele etti. Hemen hemen her branşta ev sahipliği yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de triatlon yarışlarımız olacak onunla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarda Kaymakamlığımızın ve belediyemizin büyük destek veriyorlar” dedi.

Müsabakalar sonunda başarılı sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.