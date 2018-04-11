Öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri parayla kitap aldı

Ortaca Çözüm Koleji, Çaylı 100. Yıl Ortaokulu ve Eskiköy İlk ve Ortaokulu, öğrencilerine harçlıklarından tasarruf etmeleri amacıyla kumbara dağıttı. 2 ay süresince kumbaralarında para biriktiren öğrenciler, Çözüm Koleji bahçesinde açılan kitap fuarında beğendikleri kitapları alarak harçlıklarını değerlendirdi.

Çözüm Koleji Müdürü Turgay Yıldızhan, öğrencilerde tasarruf bilinci oluşturma ve kitap sevgisini artırarak okuma alışkanlığını kazandırma amacıyla “Kitap Kumbara” kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yıldızhan; “Öğrencilerimize öncelikle kumbara dağıtıldı, öğrencilerimiz kumbaralarına biriktirdikleri paralar ile kitap fuarında hoşuna giden kitapları aldı. Öğrencilerimiz evlerine biriktirdikleri paralar ile aldıkları okuyacakları kitapları götürdüler. Amacımız tasarruf fikri ve kitap sevgisini aşılayabilmekti. Bize destek veren Ortaca Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Proje ortaklarımıza da özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje olduğuna inanıyorum, inşallah geleneksel olur ve her yıl sürdürülebilir. Bu etkinliği büyüterek, ilçe dışındaki öğrencilere de ulaşmak hedefimiz olacak.” dedi.

Çaylı 100. Yıl Ortaokulu Müdür Vekili Sema Yeşil ise kitap fuarı projesine katıldıkları için çok memnun olduklarını ifade etti. Yeşil, kitap fuarının yanı sıra çocuklara kumbara yöntemi ile para biriktirme bilincinin öğretilmesinin de önemli olduğunu dile getirdi.

18 yayın evinin katıldığı fuar 2 gün süresince kitapseverleri ağırladı.