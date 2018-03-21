Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117651
ALTIN
167.802
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5324
EURO
4.8136

Öğrenciler Çanakkale Şehitleri için pedal çevirdi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 200 öğrenci pedal çevirdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte ilçe spor salonunda bir araya...

Öğrenciler Çanakkale Şehitleri için pedal çevirdi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 200 öğrenci pedal çevirdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte ilçe spor salonunda bir araya...

21 Mart 2018 Çarşamba 21:06
Öğrenciler Çanakkale Şehitleri için pedal çevirdi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 200 öğrenci pedal çevirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte ilçe spor salonunda bir araya gelen öğrenciler şehitler anısına yaklaşık 8 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinliğin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sögen; “Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamaksızın yaptığımız 4 organizasyonu da sağlıklı bir şekilde tamamladık. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün ve Jandarma Komutanlığımızın da güvenlik açısından çok büyük desteği oluyor bize, katılımcı okullardan her 15 kişiye bir öğretmen düşecek şekilde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz planlama yapıyor. Her türlü sağlık ve güvenlik tedbiri alınarak bu faaliyet yapılıyor.” diye konuştu.

Organizasyon öncesi güvenli sürüş ile ilgili öğrencilere brifing verdiklerini de vurgulayan Sözgen; “İlçede çok yoğun bir bisiklet sevgisi var. Bazı çocuklarımız okullarına bisiklet ile gidiyorlar. Yabancı oldukları bir dal değil. Etkinlikle hem şehitlerimizi anıyoruz hem de dünya tarihinde önemli yeri olan büyük bir zaferi tekrar hatırlıyoruz. İlçe Spor Müdürlüğü olarak çocuklarımızla birlikte farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Her yıl katılımcı sayımız artıyor. İlk organizasyonumuzda 70 öğrencimiz vardı şimdi 200 öğrencimiz var.” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milaslılar şampiyonları coşkuyla karşıladı
Milaslılar şampiyonları coşkuyla karşıladı
Hastane kazısında tarih fışkırdı
Hastane kazısında tarih fışkırdı
Milas’ta 8 bin fidan dağıtıldı
Milas’ta 8 bin fidan dağıtıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim