Öğrenciler 150 Sığla Fidanını Toprakla Buluşturdu

Marmaris’te minik öğrenciler 150 sığla fidanını torakla buluşturdu.

Marmaris Evrenpaşa İlkokulu, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA’nın destekleriyle öğrenciler Asparan Mevki’nde sığla fidanı dikti. Kazılan çukurlara fidanları diken öğrenciler, onlara cansuyunu vermeyi de ihmal etmedi. TEMA tişörtü giyerek etkinliğe katılan öğrencilere doğayla ilgili de bilgiler verildi. Hisarönü Orman İşletme Şefi Samet Deryal etkinlik hakkında bilgi verdi. Deryal, “Bugün Evren Paşa İlkokulu öğrencileri iki sınıf olarak Asparan Mevki’nde sığla ağacı dikti. Bu etkinliğe TEMA da katkı sağladı. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma oldu. 150 adet sığla fidanını toprakla buluşturduk. Çocuklara doğayı tanıtmayı işletme olarak görev biliyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü olarak bu tür çalışmalara katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Daha önce yapılan fidan dikimiyle birlikte bölgeye toplamda 3 bin adet fidan dikilmiş oldu. Minik öğrenciler dikimin ardından hatıra fotoğrafı çekti.