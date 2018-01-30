Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119303
ALTIN
163.013
DOLAR
3.7828
STERLİN
5.3395
EURO
4.6940

Muğla’da kaçak içki operasyonu

Kaçak içki, tütün mamulleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu Muğla’nın Menteşe ilçesinde 11 litre kaçak rakı ele geçirildi.Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Muğla’da kaçak içki operasyonu

Kaçak içki, tütün mamulleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu Muğla’nın Menteşe ilçesinde 11 litre kaçak rakı ele geçirildi.Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

30 Ocak 2018 Salı 17:46
Muğla’da kaçak içki operasyonu

Kaçak içki, tütün mamulleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu Muğla’nın Menteşe ilçesinde 11 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar sonrası alınan mahkeme kararı sonrası Menteşe ilçesindeki bir işyerinde kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi. Belirlenen işyerine İzmir’den bidonlar ve küçük pet şişelerde rakı satıldığı ve servis edildiği bilgisi üzenine işyerinde yapılan aramada, 22 adet 0.5 pet şişelerde toplam 11 Litre kaçak rakıya el konuldu. İşyeri sahibi şüpheli O. E. hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ocak ayında güneşli hava keyfi
Ocak ayında güneşli hava keyfi
Bodrum EMITT Fuarı’nda yerini aldı
Bodrum EMITT Fuarı’nda yerini aldı
Marmaris EMITT fuarında tanıtılıyor
Marmaris EMITT fuarında tanıtılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim