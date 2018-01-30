Muğla’da kaçak içki operasyonu

Kaçak içki, tütün mamulleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu Muğla’nın Menteşe ilçesinde 11 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar sonrası alınan mahkeme kararı sonrası Menteşe ilçesindeki bir işyerinde kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi. Belirlenen işyerine İzmir’den bidonlar ve küçük pet şişelerde rakı satıldığı ve servis edildiği bilgisi üzenine işyerinde yapılan aramada, 22 adet 0.5 pet şişelerde toplam 11 Litre kaçak rakıya el konuldu. İşyeri sahibi şüpheli O. E. hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.