Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115450
ALTIN
166.641
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5194
EURO
4.8592

Muğla’da balıkçıların ’köpek balığı’ şaşkınlığı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar tarafından görüntülenen ve köpek balığı olduğu iddia edilen canlı, balıkçıları şaşırttı.Bodrum’a bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde yer alan Pina Yarım Adası yakınlarında bugün...

Muğla’da balıkçıların ’köpek balığı’ şaşkınlığı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar tarafından görüntülenen ve köpek balığı olduğu iddia edilen canlı, balıkçıları şaşırttı.Bodrum’a bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde yer alan Pina Yarım Adası yakınlarında bugün...

19 Mart 2018 Pazartesi 22:20
Muğla’da balıkçıların ’köpek balığı’ şaşkınlığı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar tarafından görüntülenen ve köpek balığı olduğu iddia edilen canlı, balıkçıları şaşırttı.

Bodrum’a bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde yer alan Pina Yarım Adası yakınlarında bugün balık avlayan amatör balıkçılar, bir süre sonra teknenin etrafında gezinen canlıyı fark etti. Suyun üzerine doğru çıkan canlının yüzgeçlerini gören balıkçılar, bir anda paniğe kapıldı. Cep telefonlarıyla kayda başlayan balıkçılar sudaki canlının yaklaşık 2 metre boyunda köpek balığı olduğunu ileri sürdüler.

Bir süre teknenin etrafında dolaşan balık daha sonra gözden kayboldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dalaman polisi yabancı uyruklu hırsızlık çetesini yakaladı
Dalaman polisi yabancı uyruklu hırsızlık çetesini yakaladı
AK Partili’ler Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktı
AK Partili’ler Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktı
Ot şenliği yoğun ilgi gördü
Ot şenliği yoğun ilgi gördü

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim