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Muğla merkezli ’Göçmen Kuşlar’ operasyonunda 32 tutuklama

Muğla merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Göçmen Kuşlar’ operasyonunda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 32’si tutuklandı.Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı...

Muğla merkezli ’Göçmen Kuşlar’ operasyonunda 32 tutuklama

Muğla merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Göçmen Kuşlar’ operasyonunda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 32’si tutuklandı.Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:36
Muğla merkezli ’Göçmen Kuşlar’ operasyonunda 32 tutuklama

Muğla merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Göçmen Kuşlar’ operasyonunda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 32’si tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GİM) ile KOM Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Milas KOM Grup Amirliğince, Muğla merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Muğla başta olmak üzere İzmir, İstanbul, Tokat, Amasya, Çanakkale, Edirne ve İzmit’te yapılan operasyonlarda; suç örgütünün tamamen deşifre edilmesine yönelik olarak çeşitli tarihlerde, birbirinden farklı şehirlerde 17 göçmen kaçakçılığı olayına suçüstü yapıldı ve toplamda 450 göçmen kaçmak üzereyken organizatörleri ile birlikte yakalandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gözaltına alınan 36 şüpheli ise geçtiğimiz pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde adliyeye sevk edilmişti. ´Göçmen Kuşlar´ adı verilen operasyon kapsamında yakalanan 36 zanlıdan 32’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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