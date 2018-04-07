Muayene istasyonu çiftçinin ayağına geldi

TÜVTÜRK’ün uygulamaya koyduğu “Gezici Traktör Muayene İstasyonu” Milaslı çiftçilerin ayağına geldi.

Tarımsal üretimde öne çıkan Milas’ta; Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve köy muhtarlarının girişimleriyle birlikte TÜVTÜRK’ün uygulamaya koyduğu “Gezici Traktör Muayene İstasyonu” Milaslı çiftçilerin ayağına geldi.

Traktör muayeneleri geçtiğimiz günlerde ilk olarak Çamovalı Mahallesi’nde başladı. Ardından Milas’ın Kafaca Mahallesi’nde devam etti.

Kafaca Mahallesi’ndeki uygulama noktasına ziyarette bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı; hizmeti çiftçinin ayağına getiren ve işlemleri kolaylaştıran TÜVTÜRK yetkililerine teşekkür ederek bu uygulamanın çiftçi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

TÜVTÜRK Milas İstasyon Amiri Hüseyin Soydur; kırsal mahallelerden gelen istekler doğrultusunda çalışma yaptıklarını kaydederek, sözlerine şunları ekledi: “ TÜVTÜRK olarak Gezici Traktör Muayene İstasyonu’nda merkezden 15 km uzaklıktaki mahallelere, isteğe bağlı olarak gidiyoruz. Kırsal mahalle noktalarında, civar mahalleden gelen traktörlerin de muayenesini yapıyoruz. Günlük 60 kotamız var. Traktör ağırlıklı muayene yapıyoruz ama motosiklet muayenelerini de gezici istasyonlarımızda gerçekleştiriyoruz. Traktör muayeneleri, 3 yılda bir yapılıyor. Traktör sahipleri, yeni çıkan kanunla 2015 yılındaki indirimden yararlanabiliyorlar. Çiftçilerimizin ilgisi bize çok yoğun oldu.”

Soydur, açıklamasında son olarak şunları söyledi: “Traktör muayenesini yaptıracak olan çiftçilerimiz, muayene öncesinde eksikliklerini gidermelidir. Muayeneye gelmeden önce çiftçilerimizin; traktör farları, tepe lambaları, lastiklerde yırtık veya kesik olup olmadığı, traktör asfalt yolda frenin kontrolü, frenlerin arka tekerlekleri bloke edip etmediğine dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca sinyallerini, kornasını, direksiyon boşluğunu ve tekerlek biconlarının olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyoruz.”

TÜVTÜRK Gezici Traktör Muayene İstasyonu, Milas’ta şu tarihlerde hizmet verecek: 16 Nisan Ören Mahallesi, 17 Nisan tekrar Kafaca Mahallesi, 18 Nisan tekrar Çamovalı Mahallesi’nde ve son olarak 30 Nisan’da Karacahisar Mahallesi’ne gelecek.