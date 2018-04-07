Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Muayene istasyonu çiftçinin ayağına geldi

TÜVTÜRK’ün uygulamaya koyduğu “Gezici Traktör Muayene İstasyonu” Milaslı çiftçilerin ayağına geldi.Tarımsal üretimde öne çıkan Milas’ta; Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve köy muhtarlarının girişimleriyle birlikte...

Muayene istasyonu çiftçinin ayağına geldi

TÜVTÜRK’ün uygulamaya koyduğu “Gezici Traktör Muayene İstasyonu” Milaslı çiftçilerin ayağına geldi.Tarımsal üretimde öne çıkan Milas’ta; Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve köy muhtarlarının girişimleriyle birlikte...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:54
Muayene istasyonu çiftçinin ayağına geldi

TÜVTÜRK’ün uygulamaya koyduğu “Gezici Traktör Muayene İstasyonu” Milaslı çiftçilerin ayağına geldi.

Tarımsal üretimde öne çıkan Milas’ta; Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve köy muhtarlarının girişimleriyle birlikte TÜVTÜRK’ün uygulamaya koyduğu “Gezici Traktör Muayene İstasyonu” Milaslı çiftçilerin ayağına geldi.

Traktör muayeneleri geçtiğimiz günlerde ilk olarak Çamovalı Mahallesi’nde başladı. Ardından Milas’ın Kafaca Mahallesi’nde devam etti.

Kafaca Mahallesi’ndeki uygulama noktasına ziyarette bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı; hizmeti çiftçinin ayağına getiren ve işlemleri kolaylaştıran TÜVTÜRK yetkililerine teşekkür ederek bu uygulamanın çiftçi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

TÜVTÜRK Milas İstasyon Amiri Hüseyin Soydur; kırsal mahallelerden gelen istekler doğrultusunda çalışma yaptıklarını kaydederek, sözlerine şunları ekledi: “ TÜVTÜRK olarak Gezici Traktör Muayene İstasyonu’nda merkezden 15 km uzaklıktaki mahallelere, isteğe bağlı olarak gidiyoruz. Kırsal mahalle noktalarında, civar mahalleden gelen traktörlerin de muayenesini yapıyoruz. Günlük 60 kotamız var. Traktör ağırlıklı muayene yapıyoruz ama motosiklet muayenelerini de gezici istasyonlarımızda gerçekleştiriyoruz. Traktör muayeneleri, 3 yılda bir yapılıyor. Traktör sahipleri, yeni çıkan kanunla 2015 yılındaki indirimden yararlanabiliyorlar. Çiftçilerimizin ilgisi bize çok yoğun oldu.”

Soydur, açıklamasında son olarak şunları söyledi: “Traktör muayenesini yaptıracak olan çiftçilerimiz, muayene öncesinde eksikliklerini gidermelidir. Muayeneye gelmeden önce çiftçilerimizin; traktör farları, tepe lambaları, lastiklerde yırtık veya kesik olup olmadığı, traktör asfalt yolda frenin kontrolü, frenlerin arka tekerlekleri bloke edip etmediğine dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca sinyallerini, kornasını, direksiyon boşluğunu ve tekerlek biconlarının olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyoruz.”

TÜVTÜRK Gezici Traktör Muayene İstasyonu, Milas’ta şu tarihlerde hizmet verecek: 16 Nisan Ören Mahallesi, 17 Nisan tekrar Kafaca Mahallesi, 18 Nisan tekrar Çamovalı Mahallesi’nde ve son olarak 30 Nisan’da Karacahisar Mahallesi’ne gelecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP’liler Başbuğ Türkeş’i andı
MHP’liler Başbuğ Türkeş’i andı
Hollandalı turistleri taşıyan ilk uçak Dalaman’a indi
Hollandalı turistleri taşıyan ilk uçak Dalaman’a indi
Marmaris’te Sahte Para Operasyonu
Marmaris’te Sahte Para Operasyonu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim