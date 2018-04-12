MİTSO’da görev dağılımı yapıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nda 5 Nisan’da başlayan odanın organ seçimleri süreci sona erdi. MİTSO’da İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan ve yeni meclis üyelerinin oy kullandıkları seçimle yönetim kurulu başkanlığına Reşit Özer seçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri ile bunların yedekleri de seçimle belirlendi.

5 Nisan’da MİTSO’da yapılan ve mevcut Başkan Reşit Özer, Meclis Başkanı Mustafa Yüksel ekibinin yeniden seçilmesiyle başlayan seçim süreci Milas İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel kurul ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi ile sona erdi. Yeni meclis üyelerinin oy kullandığı seçimde Reşit Özer yeniden MİTSO yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Seçimde, yeni yönetim kurulu üyeleri, genel kurul delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri ve bunların yedekleri de belirlendi.

Yapılan seçim sonuçlarına göre; Reşit Özer’in başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeliklerine Ejder Üstek, Hasan Tiryakioğlu, Ömer Eliş, Hüseyin Aykal, Soner Çamlıbelen ve Mehmet Yiğit seçilirken, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri de belirlendi.

Seçimlerin sonuçlarının belirlenmesinden sonra MİTSO Meclisi ilk olağan toplantısını yaptı. En yaşlı Meclis üyesi olan Mehmet Yiğit tarafından açılan oturumda, tek aday olan Mustafa Yüksel oturuma katılan üyelerin oybirliği ile yeniden Meclis Başkanlığına seçildi. Meclis başkan yardımcılıklarına Hayati Çorbacı ile Mustafa Turhan, meclis katipliğine ise Yasin Erol, yine oturuma katılan meclis üyelerinin oybirliği ile seçildiler.

MİTSO’nun yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilen Reşit Özer, çok güzel ve seviyeli bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, “MİTSO üyeleri büyük bir demokratik olgunluk içinde Odamız seçim sürecinin örnek gösterilecek bir şekilde tamamlanmasına çok büyük katkıda bulundular. Buradan tüm üyelerimize, bize güvenip yeniden bu göreve layık gören meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra projelerimizi gerçekleştirmek için hiç durmadan yola devam edeceğiz. Yine birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak üyelerimize, Odamıza ve Milas’ımıza güzel şeyler kazandıracağız” diye konuştu.